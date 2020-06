Gemeente lanceert ‘Heuvellands restorestje’: een handige box om restaurantoverschotje in op te bergen Christophe Maertens

09 juni 2020

11u56 1 Heuvelland In Heuvelland lanceert het gemeentebestuur het ‘Heuvellands restorestje’, een box waarin het overschot van het restaurantbezoek kan worden meegenomen.

In Heuvelland werd een nieuw concept gelanceerd: het ‘Heuvellands restorestje’. “Wie zijn portie op restaurant niet op krijgt, hoeft dit voortaan niet meer verloren te laten gaan en kan zijn overschotje meenemen in het Heuvellands restorestje”, zegt schepen Lokale Economie en Duurzaamheid Jean-Pierre Geelhand de Merxem (Gemeentebelangen). “Het restorestje biedt dé oplossing voor overschotjes en heeft heel wat voordelen: er is geen voedselverlies, je kan thuis nagenieten van je overschotje, het culinair product wordt ten volle benut, je kan het zonder blos op de wangen vragen en je krijgt het mee in een mooie en handige box. In heel wat steden en gemeenten is dit concept intussen al goed ingeburgerd.”

Thuis verder genieten

Het eerste startpakket werd afgeleverd aan Philippe Felix, uitbater van restaurant Casino te Kemmel. “Philippe sprak een hele tijd terug als eerste restauranthouder de gemeente aan over dit concept. Hij krijgt dus als eerste de eer het startpakket te mogen ontvangen.” Na de eerste verdeling van een startpakket bij alle Heuvellandse restauranthouders worden hun ervaringen geëvalueerd en het project waar nodig bijgestuurd. “Vraag dus voortaan je overschotje mee in het Heuvellands restorestje, zo kan je er thuis van nagenieten”, aldus nog de schepen.