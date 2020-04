Gemeente koopt twee elektrische fietsen voor personeelsverplaatsingen Christophe Maertens

08u39 0 Heuvelland Het bestuur van de gemeente Heuvelland wil sterk inzetten op het gebruik van de (elektrische) fiets. “In dat kader kochten we twee elektrische fietsen aan voor dienstverplaatsingen van het personeel”, zegt schepen van Fiets Dirk Baekelandt (Gemeentebelangen).

“Naast de inwoners, wordt het eigen personeel aangespoord om voor korte verplaatsingen de (elektrische) fiets te nemen. Voor korte verplaatsingen, 5 kilometer of minder, komt de fiets finaal beter uit dan de wagen: ongeveer dezelfde reistijd, geen parkeerproblemen, gezonde beweging, geen uitstoot en een lagere kostprijs dan de auto.”

Vorige zomer huurde de gemeente voor zes maanden twee elektrische fietsen op proef voor het personeel voor de korte dienstverplaatsingen. “Het opzet bleek geslaagd, want meerdere personeelsleden vonden de weg om deze te gebruiken en reageerden positief. Na een evaluatie van deze proefperiode werd beslist om twee elektrische fietsen aan te kopen”, voegt schepen van Milieu Jean-Pierre Geelhand de Merxem daar aan toe. In het najaar kunnen alle inwoners proeven van het elektrisch fietsen via de testkaravaan.