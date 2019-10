Gemeente koopt en verkoopt eigendommen: onder meer oude pastorie van Westouter gaat onder de hamer Christophe Maertens

29 oktober 2019

08u42 1 Heuvelland Op de gemeenteraad in Heuvelland besliste de gemeente enkele panden te verkopen. Daarnaast wordt in Dranouter een stuk grond aangekocht.

In Westouter koopt de gemeente een hoeve en gronden van het OCMW aan. “Deze werden al via een openbare verkoop te koop aangeboden, maar de biedingen waren niet voldoende”, aldus schepen Wieland De Meyer. “Nu worden de eigendommen verkocht via bieding met gesloten enveloppe.”

Ook de oude pastorie in Westouter wordt te koop aangeboden. “Doordat er geen priester meer is kwam dit gebouw leeg te staan. Via een openbare verkoop hopen we dat een nieuwe eigenaar dit pand opnieuw een nuttige bestemming kan geven”, aldus de schepen.

In Dranouter koopt de gemeente een perceel grond aan. “De bedoeling is om een verbinding te maken voor voetgangers en fietsers tussen de Kruisabelestraat en het speelpleintje in de wijk. Deze zomer was dit al tijdelijk toegankelijk, met groot succes.”