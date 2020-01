Gemeente Heuvelland vernieuwt samenwerking met Dranoeter vzw en vzw Muziekcentrum Dranouter Christophe Maertens

14 januari 2020

08u10 0 Heuvelland De gemeente Heuvelland vernieuwt de samenwerking met Dranoeter vzw, de organisatie achter onder ander Festival Dranouter, voor de komende drie jaar. Ook de samenwerking met Muziekcentrum Dranouter is verlengd.

De samenwerkingen kaderen binnen het plan van de gemeente Heuvelland om het algemeen en toeristische informatieaanbod te versterken. Dranoeter vzw, Muziekcentrum Dranouter en gemeente Heuvelland zullen in hun communicatie en promotie aandacht besteden aan elkaars werking. Enerzijds ondersteunt de gemeente toekomstige toeristische ontwikkelingen van het Muziekcentrum Dranouter en Dranoeter vzw zo goed mogelijk. Anderzijds verzorgen het Muziekcentrum en Dranoeter vzw een klantvriendelijke promotie van de streek, onder andere aan de balie van Dranouter Experience.

Culturele expertise

Verder engageert Muziekcentrum Dranouter zich onder andere om jaarlijks de cultuurdagen te organiseren. Zo voorzien de partners een aantrekkelijk en gevarieerd cultureel aanbod voor alle leerlingen van de lagere school en voor alle kleuters die school lopen in Heuvelland. Ze kunnen proeven van een brede waaier aan culturele mogelijkheden. Per graad wordt een dag georganiseerd met een voorstelling of vier workshops. Het inhoudelijke luik wordt ingevuld door Muziekcentrum Dranouter. De samenwerkingen lopen tot eind 2022.