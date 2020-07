Gemeente Heuvelland verdeelt 87.000 euro aan subsidie voor sport, jeugd en cultuur Christophe Maertens

22 juli 2020

17u37 0 Heuvelland De gemeente Heuvelland krijgt van de Vlaamse overheid zo’n 87.000 euro toegekend om extra impulsen te geven aan het lokale jeugd-sport-en cultuurbeleid.

“In samenspraak met de fracties van Gemeentebelangen, N-VA en CD&V, hebben we een verdeling vastgelegd voor Heuvelland”, zegt schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen). “We hebben dit in gezamenlijk overleg gedaan zodat iedereen voorstellen kon doen en we tot een gedragen verdeling konden komen. Dit was niet voorzien in budgetten of het meerjarenplan dat al op de gemeenteraad kwam.”

Verdeling

- Verenigingen die hun activiteiten helemaal of grotendeels in het water zagen vallen krijgen hun volledige subsidie. We vroegen hen hierbij wel in de mate van het mogelijk wat extra activiteiten te voorzien later dit jaar of volgend jaar.

- Verenigingen met een jeugdwerking en die een jaarwerking hebben maar door het wegvallen van de zomerse activiteiten middelen zagen verminderen, krijgen éénmalig 75 procent van hun normale subsidies als extra toelage. Dit gaat bijvoorbeeld over de jeugdverenigingen, competitiesportclubs met een jeugdwerking, muziekverenigingen met jeugdwerking en het muziekcentrum Dranouter.

- Als extra ondersteuning wordt het zaalgebruik van de OC’s voor een volledig jaar gratis. Als verenigingen later opnieuw beperkte maaltijden of voorstellingen kunnen organiseren, zal dat tot eind volgende zomer gratis kunnen. Ook de uitleendienst is tot eind dit jaar gratis te gebruiken door Heuvellandse verenigingen. Voor die uitleendienst kochten we trouwens nog 2 mobiele wasbakken aan die ze gratis kunnen uitlenen voor hun evenementen.

- De gemeente organiseert deze zomer extra activiteiten om het gemis aan activiteiten door verenigingen wat op te vangen. Denk aan de wederopbouwwandelingen en filmvoorstellingen in ieder dorp, het bergpicknicken en bergaperitieven. Ook dit wordt met deze Vlaamse middelen betaald.

- De gemeente voorziet vanaf september een activiteitenjaar rond geestelijke gezondheid in samenwerking met de Belcantovrienden en Te Gek!? Aan de hand van culturele, sportieve en jeugdige evenementen willen we geestelijke gezondheidszorg onder de aandacht brengen. Door de corona-crisis kwam dit meer dan ooit tevoren als noodzaak naar boven.