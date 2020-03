Gemeente Heuvelland schenkt 60-tal gespecialiseerd mondmaskers aan JYZ Christophe Maertens

19 maart 2020

13u50 0 Heuvelland De gemeente Heuvelland had nog een zestigtal gespecialiseerde mondmaskers in voorraad en schonk die aan het Jan Yperman Ziekenhuis. Schepen Wieland De Meyer bracht ze eigenhandig naar het onthaal.

“Er is nog steeds nood aan de mondmaskers van het type FFP2 en FFP3”, aldus de schepen. “Wie als bedrijf of particulier nog dergelijke maskers heeft liggen, mag die binnenbrengen. Het ziekenhuis is er erg dankbaar voor. Daarnaast zijn uiteraard ook de gewone mondmaskers voor ons woonzorgcentrum meer dan welkom.” Het Jan Yperman Ziekenhuis lanceerde een paar dagen geleden een oproep naar mond- of stofmaskers. “Deze maskers zorgen er voor dat onze artsen en verpleegkundigen niet zelf ziek worden en verder de zorg voor hun patiënten kunnen opnemen. Door jouw maskers, of een deel daarvan, te schenken, kan je levens redden”, aldus JYZ. “Ze zijn welkom aan het onthaal.”