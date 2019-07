Gemeente Heuvelland pakt peukenprobleem aan en deelt 1.500 gratis peukendoosjes uit aan festivalgangers Dranouter Christophe Maertens

24 juli 2019

17u53 9 Heuvelland De gemeente Heuvelland wil iets doen aan het peukenprobleem. Het bestuur deelt in het kader daarvan op Festival Dranouter 1.500 peukendoosjes uit, doosjes waarin vijf tot tien peuken kunnen worden bijgehouden. “Uiteraard willen we in de eerste plaats roken ontmoedigen, vandaar de vermelding van het nummer van Tabakstop op de achterzijde van het doosje.”

“Sigarettenpeuken, we vinden ze overal en je hebt je er wellicht ook al aan geërgerd”, zegt schepen Wieland De Meyer. “Net als kauwgomplakken zijn sigarettenpeuken klein van omvang, maar in z’n totaliteit een grote én hardnekkige vorm van zwerfafval. Rondslingerende peuken zijn niet enkel visueel storend, ze zorgen ook voor een niet te onderschatten vervuiling van het milieu.” De gemeente Heuvelland wil dat probleem aanpakken en zet daarom, in samenwerking met Mooimakers, intercommunale IVVO en Tempera, een concrete actie op poten: ‘Peuk in de pocket!’.

“Tijdens het komende Festival Dranouter zullen er gratis 1.500 peukendoosjes uitgedeeld worden. Op vrijdag 2 en zaterdag 3 augustus, telkens van 15 uur tot 19 uur, ter hoogte van OC De Klakeye”, zegt schepen De Meyer. “Het doosje past perfect in de pocket. Je kan er makkelijk vijf tot tien peuken in bijhouden om deze achteraf in een asbak te ledigen. Het doosje is robuust en herbruikbaar. Uiteraard willen we in de eerste plaats roken ontmoedigen, vandaar ook de vermelding van het Tabakstop-nummer op de achterzijde.”

Ecologische voetafdruk

“Met deze actie willen we het peukenprobleem op het festival - en ook daarbuiten - aanpakken”, aldus De Meyer. “De actie sluit perfect aan bij de al bestaande duurzaamheidsacties die het Festival Dranouter zelf onderneemt om de ecologische voetafdruk zo beperkt mogelijk te houden.” De gemeente kan de actie met een subsidie van Mooimakers bekostigen. “Er volgt ook een evaluatie van het project. Mensen kunnen gebeld worden om hun mening te geven over het peukendoosje en bij een positieve evaluatie wordt de actie mogelijks verder uitgebreid”, aldus nog de schepen.

Het festival van Dranouter liet eerder al weten tegen 2024 honderd procent klimaatneutraal te willen zijn. In de eerste plaats streeft het festival ernaar om de CO 2 -uitstoot met de helft te verminderen. Daarnaast zullen partners van het festival onderzoek voeren rond het waterverbruik van het evenement. Er is dit jaar opnieuw een plantenveld dat het douchewater filtert tot drinkwater. Ook bij enkele toiletten zal de urine eveneens omgezet worden in drinkwater.