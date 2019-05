Gemeente Heuvelland ondertekent charter Gezonde Gemeente Christophe Maertens

29 mei 2019

15u24 5 Heuvelland De gemeente Heuvelland heeft het charter Gezonde Gemeente ondertekend. Een Gezonde Gemeente streeft ernaar om een omgeving te creëren die iedereen stimuleert om gezond te leven.

“Door het charter te ondertekenen streven we ernaar om de inwoners van Heuvelland maximale kansen te bieden op een goede gezondheid”, aldus het gemeentebestuur. “Elke Gezonde Gemeente engageert zich om tijdens de legislatuur 2019-2024 verder werk te maken van een samenhangend gezondheidsbeleid. Dit beleid biedt iedereen, en de meest kwetsbaren in het bijzonder, kansen en stimuleert hen om gezond te leven in een gezonde omgeving. Het gaat over een gezonde publieke ruimte, toegankelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen, gezonde wijken en woningen, een gezond klimaat en veiligheid.”

Het lokaal bestuur krijgt daarbij hulp van Logo Midden-West-Vlaanderen. “Dat staat aan de zijlijn en coacht hen naar een lokaal preventief gezondheidsbeleid op maat van de gemeente.” Logo staat voor Lokaal Gezondsheidsoverleg en werkt in opdracht van de Vlaamse overheid.