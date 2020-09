Gemeente Heuvelland neemt extra maatregelen na stijging coronabesmettingen: “Alle regels goed opvolgen zodat deze opstoot snel onder controle is” Christophe Maertens

14 september 2020

17u59 0 Heuvelland In de gemeente Heuvelland laat de burgemeester alle gemeentelijke ontmoetingscentra sluiten voor alle activiteiten, na een opstoot van corona. De laatste twee weken kwamen er in de gemeente 18 besmettingen bij.

Vanaf dinsdag 15 september worden alle gemeentelijke ontmoetingscentra gesloten voor activiteiten. “Op die manier worden bijeenkomsten in gesloten ruimtes vermeden”, aldus burgemeester Marc Lewyllie (Gemeentebelangen). “Activiteiten kunnen buiten georganiseerd worden, of zullen afgelast worden of verplaatst. Ook de gemeentelijke activiteiten in de ontmoetingscentra worden verplaatst of afgelast. Enkel gebruik door scholen en de bloedinzameling van het Rode Kruis kunnen de komende periode nog in de zalen plaatsvinden.” De maatregel loopt vanaf dinsdag 15 september tot en met vrijdag 25 september.

Niet dramatisch

De laatste 14 dagen kwamen er volgens Scienscano 18 besmettingen bij in Heuvelland. “De situatie in de gemeente is nog niet dramatisch, maar we merken dat de besmettingen niet afnemen en verspreid geraken over bijna alle dorpen”, aldus de burgemeester. “Daarom is het nu hét moment om tijdelijk bijeenkomsten in gesloten ruimtes zoveel mogelijk te vermijden, zodat we de besmettingen kunnen laten afnemen.” Verder vraagt de burgemeester aan alle inwoners om blijvend aandachtig te zijn voor de maatregelen die altijd gelden: handen wassen, afstand houden en niet samenkomen met grote groepen. “Ook in de privésfeer wordt gevraagd de regels goed op te volgen zodat we deze opstoot samen snel onder controle krijgen.” In het WZC zijn tot op heden nog altijd geen besmettingen vastgesteld. De geldende maatregelen blijven van kracht, al vragen we bezoekers extra waakzaamheid. Het gemeentebestuur evalueert dagelijks de situatie en zal de komende dagen nog maatregelen nemen indien nodig.