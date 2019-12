Gemeente Heuvelland lanceert nieuwe website Christophe Maertens

30 december 2019

08u38 0 Heuvelland De gemeente Heuvelland plaatst maandag haar nieuwe website online. “In plaats van een site vol titels en tekst werd gekozen voor een laagdrempelige site die vertrekt van wat de burger zoekt in plaats vanuit de logica van de diensten.”

“Voor het gemeentebestuur is en blijft inspraak en communicatie met de burger een belangrijke prioriteit”, zegt schepen Wieland De Meyer. “Om dat te versterken, werd besloten een nieuwe website te creëren. De vorige website was aan een grondige update toe, maar we kozen ervoor verder te gaan en meteen een nieuwe website te lanceren.”

Laagdrempelig

“De communicatiedienst besloot het concept van de site radicaal te veranderen. In plaats van een site vol titels en tekst werd gekozen voor een laagdrempelige site die vertrekt van wat de burger zoekt in plaats vanuit de logica van de diensten.”

Op de homepage staat de zoekbalk centraal. “De meeste mensen zoeken niet in menu’s, maar zijn gewoon om te zoeken met een zoekbalk, zoals ze dat ook doen in Google”, beseft de schepen. “Via de zoekterm vind je snel wat je zoekt, zonder door de hele site te moeten surfen. Wie toch liever op de klassieke manier zoekt of niet direct terugvindt wat hij zoekt, kan via het menu rechtsboven op de klassieke manier de site bekijken.”

Grote iconen

Onder de zoekbalk staan vier grote iconen met zaken die veel gezocht worden:

- De agenda ‘Uit in Heuvelland’: alle activiteiten die in Heuvelland plaatsvinden.

- Het thuisloket: hiermee kunnen tientallen attesten en uittreksels aangevraagd worden van thuis uit en komt de bezoeker op de webshop voor alle gemeentelijke activiteiten terecht.

- Meldpunt: Via een online formulier kunnen allerlei meldingen doorgegeven worden aan de gemeentelijke diensten.

- Toerisme: Heuvelland blijft uiteraard een sterk toeristische gemeente. Toeristen die op de gemeentelijke site terechtkomen, worden zo doorgestuurd naar de toeristische website, die een aparte site blijft.

“Onder de vaste icoontjes staan de praktische contactgegevens van de gemeente en de nieuwsberichten”, weet Wieland De Meyer nog. “De hele website is ontworpen vanuit het oogpunt van de gebruiker en daardoor erg toegankelijk. Door het grote lettertype en de eenvoudige zoekfuncties zal de burger er zeker snel zijn weg in vinden. De foto’s zorgen dat het geheel aantrekkelijker wordt.”