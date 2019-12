Gemeente Heuvelland heeft beste avontuurlijke speelzone van Vlaanderen Christophe Maertens

23 december 2019

12u08 1 Heuvelland Op de uitreiking van de awards van de Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) heeft de gemeente Heuvelland de prijs gewonnen voor de beste avontuurlijke speelzone in Vlaanderen. “Nadat we er vorig jaar al de prijs wonnen voor beste begraafplaats, is deze bekroning opnieuw een hart onder de riem voor alle medewerkers en gemeentebestuur.”

“De jury bekroonde het project voor de gedurfde aanpak om een speelomgeving te realiseren die een echte link legt naar het omliggende landschap”, zegt schepen Wieland De Meyer. “De aanpak met een sterke participatie, het verkeersvrij maken van de hele site, heel veel vergroening en ontharding en vooral heel diverse sport- en speelzones voor de jongeren kon de jury duidelijk bekoren. Van alle 67 ingezonden projecten mochten we samen met 6 laureaten uit andere categorieën het project voorstellen voor alle aanwezigen op de prijsuitreiking in Oudenaarde.”

‘Over the top’

Het was afgelopen zomer al duidelijk dat de zone een nieuwe trekpleister wordt in de gemeente. “Heel wat fietsers en wandelaars leerden de plek al kennen als stopplaats, maar door de nieuwe realisatie kwamen al nieuwe lessenreeksen, festivals en sportevenementen zoals ‘over the top’ (een bike en runevenement, nvdr) er tot stand. Daarnaast werd de site uiteraard al heel intensief gebruikt door de speelpleinwerking, de sportkampen, chiro en vele sportploegen die allen lovend zijn over de realisatie.”