Geen theaterfestival Spots op West, wel twee coronaproof theaterwandelingen dit weekend Christophe Maertens

09 juli 2020

13u18 2 Heuvelland Spots op West, het driedaags theaterfestival in Westouter, zag zijn editie dit jaar in het water vallen door de coronacrisis. Als alternatief heeft organisator Opendoek, de koepel van het amateurtheater, twee theaterwandelingen in elkaar gestoken.

“Eind april besloten we het evenement voor dit jaar te annuleren”, zegt Frank Verdru van de stuurgroep van Spots op West. “Nadat de Nationale Veiligheidsraad het licht op groen zette voor kleine culturele activiteiten, besloten we twee theaterwandelingen te organiseren.” Onder de noemer Toch(t)Theater werden twee wandelingen ‘Cour’ en ‘Jardin’ uitgewerkt. “Het zijn wandelingen van 4,5 kilometer waarbij de deelnemers vier stukjes van vijftien minuten theater te zien krijgen. In totaal ben je dus voor twee uur zoet”, legt Verdru uit. De groepen bestaan maximum uit dertig mensen. Tijdens de wandelingen zijn handgels en ander beschermingsmateriaal aanwezig.

Bij de wandeling Cour krijgen de deelnemers onder andere ‘Age on Stage 55+’ te zien. In dat stuk ligt Michel in coma en het ziet er niet goed uit. Kan humor een doodzieke man helpen of niet? Daarnaast geeft Jos Vandemaele een inkijk in het leven van Père Joseph. Tijdens de wandeling ‘Cour’ staat onder andere ‘De zwerver, de meid en de prins’ van Vera Lambrechts en ‘Merci!’ van Toneel Watou Westhoek op het programma. Je kunt kiezen uit twee wandeldagen: zaterdag 11 juli en zondag 12 juli. Het programma is geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar. Meer info en tickets hier.