Geen steun voor MUG-heli, wel investeringen in eigen hulpdiensten Christophe Maertens

30 juni 2020

05u59 1 Heuvelland De gemeenteraad van Heuvelland investeert ook dit jaar niet in de werking van de MUG-heli. Dit tot ontgoocheling van de oppositie. “De MUG-heli is federale materie, wij investeren liever in onze eigen dienst 100”, aldus schepen De Meyer (Gemeentebelangen).

Niet voor het eerst pleit oppositiepartij N-VA in Heuvelland om met de gemeente de MUG-heli financieel te steunen voor een bedrag van 1.600 euro. “Elk jaar vraagt het Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening onder andere aan de gemeentebesturen van onze provincie om financiële steun te verlenen voor de werking van de MUG-heli”, zegt N-VA-raadslid Ivo Fonteyne. “Deze steun hebben ze broodnodig om de heli in de lucht te houden. In juni 2019 deden we al eens het voorstel in de gemeenteraad om 1.000 euro steun te verlenen. Dit werd toen niet goedgekeurd. Er werd toen een brief gestuurd naar de federale minister van Volksgezondheid. We kregen daar nooit een antwoord op. Conclusie is dat we op de federale regering niet hoeven te rekenen. De MUG-heli heeft het echter nog altijd moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. De werking kost jaarlijks zo’n 600.000 euro en hangt af van sponsoring, mecenaat, provinciale en gemeentelijke inspanningen.”

Een miljoen euro

De partij CD&V steunde het voorstel van N-VA. “De meerderheid betaalt 15.000 euro voor een hondenweide, maar wil geen 1.500 euro betalen om levens te redden”, aldus raadslid Geert Debergh (CD&V).

“Niemand ontkent het belang van de MUG-heli”, reageert schepen Wieland De Meyer. “Dit is echter duidelijke bevoegdheid van de federale overheid. Samen met N-VA (toen de partij nog in de meerderheid zat, nvdr) besloten we in het verleden meermaals niet te steunen. Het is namelijk onmogelijk om als gemeente alles over te nemen waar hogere overheden steken laten vallen. Wij engageren ons voor de dringende hulpverlening en de zorg in onze gemeente. We investeren jaarlijks een miljoen euro in politie, brandweer en onze eigen dienst 100. Als we middelen ter beschikking hebben, willen we dat prioritair investeren in onze eigen diensten.”