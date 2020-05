Geen rommelmarkt in Kemmel, organisatoren hopen kleinere activiteiten wel te laten plaatsvinden Christophe Maertens

24 mei 2020

17u00 2 Heuvelland Het feestcomité van Kemmel annuleert de grote rommelmarkt die normaal plaatsvindt begin september. “Ook dit jaar blijft het de ambitie om het dorp in feeststemming te brengen, al zal dat op een andere en kleinschalige manier zijn.”

Het feestcomité van Kemmel organiseert al 43 jaar de jaarlijkse rommelmarkt op de eerste zondag van september. “Daarbij zetten we we nog heel wat andere activiteiten in de kermisweek op poten: de jaarlijkse loopwedstrijd, eetfestijnen, kindernamiddag, optredens, seniorennamiddag en touwtrekken. Kortom: jaarlijks telkens een heel goed gevulde feestperiode”, aldus de organisatoren. “Dit jaar kwam het coronavirus echter op ons pad. Het feestcomité heeft de situatie even afgewacht, maar heeft nu beslist dat we dit jaar de rommelmarkt niet zullen organiseren. De maatregelen van de overheid lopen momenteel tot eind augustus, maar het is erg twijfelachtig dat we een paar dagen later een evenement kunnen organiseren waar enkele tienduizenden mensen op afkomen.”

Het is met pijn in het hart dat de organisatoren de beslissing nemen. “Maar de gezondheid van onze inwoners en medewerkers komt ook voor ons op de eerste plaats”, klinkt het. “Rond alle andere activiteiten in de kermisperiode is nog geen beslissing genomen. Daarvoor wachten we nog de situatie af. In de loop van de zomer zullen we evalueren wat we op een veilige manier kunnen laten doorgaan, want ook dit jaar blijft het de ambitie om het dorp in feeststemming te brengen, al zal dat op een andere en kleinschalige manier zijn.”

De 44ste rommelmarkt staat gepland op zondag 5 september 2021.