Geen publiek op Kemmelberg tijdens doortocht Gent-Wevelgem: “Alleen in de horecazaken zijn 200 mensen toegelaten” Christophe Maertens Erik De Block

10 augustus 2020

17u41 0 Heuvelland Door de coronacrisis is de wielerwedstrijd Gent-Wevelgem van 29 maart naar 11 oktober verhuisd en bovendien met een gewijzigd parcours. Daardoor zal de koers drie keer in plaats van twee keer de Kemmelberg aandoen. Supporteren zal echter niet kunnen, want er wordt (bijna) geen publiek toegelaten op de scherprechter van de koers.

“De wedstrijd wordt beperkt ingekort waarbij de klassieke sleutelpunten in de finales bewaard blijven: 238 kilometer voor de elite mannen en 142 kilometer voor de elite vrouwen”, zegt Griet Langedock van de organisatie. “Op 11 oktober starten de renners voor het eerst in de geschiedenis van deze klassieker in Ieper. Wel wordt voor het parcours van de mannen de passage over Frans grondgebied geschrapt. We namen deze beslissing omdat we niet voor verrassingen willen staan. Als er op dat moment andere coronamaatregelen zouden gelden in de twee landen, kunnen we niet meer op het laatste moment alles omgooien.” Daardoor verdwijnen wel enkele hellingen uit de koers: Catsberg, Zwarte Berg en Vert Mont. “En dus ook een pak hoogtemeters. Om de wedstrijd toch van de nodige schifting te voorzien, hebben we een extra passage op de Kemmelberg in het parcours opgenomen. Ook de Plugstreets en de Moeren blijven onderdeel van de wedstrijd.”

Mondmaskers

Hoewel de Kemmelberg drie keer op het programma staat, zullen de renners niet moeten rekenen op veel supporters om hen bij te staan. “Door de coronamaatregelen wordt geen publiek toegelaten op de Kemmelberg”, weet Langedock. “We kunnen die zone dan perfect controleren.”

Burgemeester Marc Lewyllie (Gemeentebelangen) nuanceert enigszins. “De horecazaken op de Kemmelberg die iets organiseren, kunnen in totaal maximum tweehonderd mensen toelaten, dus helemaal leeg zal de Kemmelberg niet zijn.“ Die mensen zullen wel een mondmasker moeten dragen als de renners passeren.