Geen Festival Dranouter 2020: “De enige juiste beslissing. We maken al plannen voor de volgende zomer” Christophe Maertens

15 april 2020

20u32 10 Heuvelland De Nationale Veiligheidsraad heeft woensdag de onzekerheid rond het al dan niet plaatsvinden van de festivals weggenomen. Meteen mag ook Festival Dranouter, dat gepland stond op 7,8 en 9 augustus, een streep door zijn editie 2020 trekken. “Het is de enige juiste beslissing, maar we zijn veerkrachtig. We blijven positief ingesteld. We gaan plannen maken voor de volgende zomer.”

“Dit zijn ongekende tijden. De wereld ziet er sinds kort anders uit. Het sociale leven ligt grotendeels stil. De maatregelen zijn nooit gezien. Binnenkort is daar de zomer en de festivals. Adviezen van experten zijn ingewonnen, er is met artiesten overlegd. De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat massabijeenkomsten tot en met 31 augustus 2020 niet toegelaten zijn in België. Het wordt dus een zomer zonder Festival Dranouter. Dat is de enige juiste beslissing. Ze overvalt ons niet. Het lag in de lijn der verwachting en we hebben er enkel groot begrip voor. De gezondheid en veiligheid van festivalgangers, van artiesten, van crew en van vrijwilligers is onze grootste prioriteit. De richtlijnen van overheden volgen. Verantwoordelijkheid nemen. Zorg dragen voor jezelf en geliefden. Het virus een halt toeroepen. Daar draait het nu om. Onze festivals nemen pauze, de voorbereidingen worden stopgezet”, reageert festivaldirecteur Bavo Vanden Broeck.

Alternatief

Niet alleen voor de organisatoren en de artiesten komt het nieuws hard binnen, ook voor de inwoners en handelaars van Dranouter is dit een koude douche. Salima El Bakali van restaurant De Bralle is echter niet verbaasd. “Het was te verwachten”, zegt Salima. De Bralle ligt pal in het centrum van Dranouter en pikt tijdens het festival een graantje mee van het gebeuren. “Ik zie het een beetje zo: in andere dorpen hebben ze nooit een festival en daar moet het ook lukken. Ik kan echter niet ontkennen dat het niet fijn is, maar het is goed dat er nu duidelijkheid is. Met die onzekerheid was er niemand gebaat. Wie weet komt er echter iets alternatiefs uit de bus bij de mensen van het festival, op kleinere schaal dan. Die mannen en vrouwen zijn creatief, dus je weet nooit.”

Voor Salima en haar man Pieter is het geen prettige tijd, maar ze blijven positief. “We krijgen niet alleen deze coronacrisis te verwerken, volgend jaar staan er wegenwerken gepland voor onze deur. Ook dan zullen we klappen krijgen. Ondertussen proberen we met takeaway onze rekeningen te betalen. Maar nogmaals, we moeten er met z’n allen door en zeuren heeft geen zin.”

Financiële domper

“Ik had gehoopt dat het festival nog zou plaatsvinden”, zegt Steije Maertens (21) uit Wevelgem. “Normaal ga ik enkel naar Dranouter. Het is een festival dat goedkoper is dan bijvoorbeeld Werchter of Pukkelpop. Omdat het in de buurt is, kom je er veel streekgenoten tegen en kan als je dat wil vlug eens naar huis om te douchen of zo. Ik keek eigenlijk al uit naar de sfeer van het festival, want die is voor mij belangrijker dan de affiche. Of ik mijn ticket aan een goed doel wil schenken? Kijk, ik had nog geen ticket gekocht, maar ik denk niet dat ik dat zou doen. Mocht ik wat geld te veel hebben dan wel, maar dat is het geval niet. Ik vrees een beetje dat het deze zomer niet gemakkelijk wordt om een vakantiejob te versieren, wat al een financiële domper wordt. Hopelijk mogen we wel nog op kamp gaan met de scouts, dan gaan we toch nog iets aan onze zomer hebben.”

Veerkracht

“Dat Festival Dranouter er niet zal zijn deze zomer komt hard binnen”, geeft Bavo Vanden Broeck toe. “Voor de fans die er maanden naar hebben uitgekeken. Maar ook voor onze medewerkers, leveranciers, crew, artiesten, vrijwilligers en omwonenden. Onze sector bloedt. Via vakverenigingen en beroepsfederaties worden specifieke steunmaatregelen gevraagd aan de overheden. Wij steunen elk initiatief. Met onze ticketpartner worden momenteel verschillende pistes onderzocht. Zodra de regeling voor ticketkopers uitgewerkt is, zal daarover gecommuniceerd worden. In de eerste plaats naar de ticketkopers zelf. Hou er rekening mee dat dit nog een paar dagen kan duren. Voor nu: blijf binnen, was je handen, hou afstand, zorg voor jezelf en elkaar. Dokters, verpleegkundigen, zorgverleners... Zij zijn de helden van vandaag. Zij gaan tot het uiterste voor een betere toekomst. Bedank en steun hen zoveel als mogelijk. Wij kijken vooruit, naar betere dagen. We zijn veerkrachtig. We blijven positief ingesteld. We gaan plannen maken voor de volgende zomer. Want dan willen we er weer staan. Met de beste festivals. Take care. Tot volgend jaar op 6,7 en 8 augustus voor Festival Dranouter 2021.”

Meer info op de website en de Facebookpagina.