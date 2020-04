Geen drukte aan recyclagepark: “Kalmer dan op andere momenten” Christophe Maertens

08 april 2020

15u24 2 Heuvelland Dinsdag openden over heel Vlaanderen de recyclageparken opnieuw de deuren, na een sluiting omwille van de coronamaatregelen. Woensdag was dat ook het geval in Heuvelland, maar in tegenstelling tot op andere plaatsen kwam het daar niet tot lange wachtfiles.

Geen lange files aan het recyclagepark in Nieuwkerke dat vandaag woensdag weer de poorten opende, in tegenstelling tot andere plaatsen waar het soms wel een drukte van jewelste was. Het park was vanaf 13 uur toegankelijk en de bezoekers liepen maar bij mondjesmaat binnen. “Het is kalmer dan gewoon”, aldus een parkwachter.

Wie naar het recyclagepark langs de Heirweg in Nieuwkerke wil gaan, moet zich aan een paar voorwaarden houden. Er wordt bijvoorbeeld een beperkt aantal bezoekers toegelaten. Mensen worden gevraagd alleen te komen, enkel als het niet anders kan om zware stukken te lossen, mogen twee personen per keer binnen. Meer info vind je hier.