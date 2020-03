Geen Borellefeesten, maar verkoop van Borellekoeken gaat wel door Christophe Maertens Erik De Block

20 maart 2020

17u02 0 Heuvelland

Door de coronacrisis werden ook de Borellefeesten in Dranouter, die zaterdag gepland stonden, afgelast. De verkoop van de Borellekoeken gaat wel door.

In Dranouter zou zaterdag naar goede gewoonte de winter worden verjaagd tijdens de Borellefeesten. Bij dit lentefeest steken mensen stropoppen in brand om de lente te verwelkomen. Dit jaar zal de kreet ‘Borelle, Borelle, steek vier in d’helle’ niet weerklinken, maar de bestelde koeken worden wel verkocht tussen 13 en 15 uur op het Planciusplein in Dranouter. “Gelieve niet allemaal om 13 uur te komen”, roepen de organisatoren op. “Tijd genoeg en alles is toch al gereserveerd. Gelieve zoveel mogelijk pasgeld mee te brengen: zes euro voor een zak, twaalf euro voor twee zakken, enz. We vragen om een veilige afstand van elkaar te houden. Iemand van het Borellecomité zal mensen daarop wijzen. Iedereen van het comité zal een mondmasker en handschoenen dragen. Een persoon zal aan de kassa staan en twee mensen delen de zakken uit.”

Het comité vraagt de mensen na hun aankoop terug naar huis te gaan, zodat het samenscholingsverbod niet worden geschonden, maar ook om de eigen veiligheid niet in gevaar te brengen. “We danken de mensen voor hun aankoop en ook voor de steun. Op naar Borelle 2021.”