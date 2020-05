Geen Belcanto Classic dit jaar, maar wel op maandag 30 augustus 2021 Christophe Maertens

07 mei 2020

12u48 0 Heuvelland Net als alle andere grote (sport)evenementen zullen we dit jaar ook niet van de Belcanto Classic in Westouter kunnen genieten. De volgende editie staat gepland voor maandag 30 augustus volgend jaar.

“Het voelt als een zware valpartij in een sprintend peloton, als een hallucinant beeld van een renner die een ravijn induikt of de prikkeldraad in de billen van Johnny Hoogerland: het virus heeft beslist om ook in de geschiedenis van de Belcanto Classic, een blanco pagina toe te voegen”, aldus de organisatoren. “Met heel veel spijt in ons tegenstribbelend hart , maar ook met respect voor de beslissing van onze regering, willen we jullie via deze weg melden dat de 26ste Belcanto Classic op maandag 24 augustus 2020 niet zal doorgaan. Met heel veel goesting en enthousiasme zullen we verder werken aan een fantastische editie op maandag 30 augustus 2021. Hou jullie goed en Vive le Belcanto!”