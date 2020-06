Franstalige dieven stelen emmers tabak VHS

09 juni 2020

20u19 0 Heuvelland In Westouter zijn twee Franssprekende dieven ervandoor gegaan met enkele tabaksemmers in een tabakswinkel in de Bellestraat. Het buurtinformatienetwerk roept op tot waakzaamheid.

De diefstal gebeurde maandag om 18 uur. Eén dader hield alles in de gaten, terwijl zijn kompaan toesloeg. De dieven gingen ervandoor met een zwarte Mercedes. De twee mannen droegen een zwarte pet. Een van hen is mager gebouwd en droeg een zwarte bodywarmer, een blauwe jeansbroek en zwarte espadrilles. Zijn kompaan is iets corpulenter. Hij was gekleed in een blauw-groene trui met rits en kap, een blauwe jeansbroek en stevige schoenen, van het type wandelschoen. Het buurtinformatienetwerk vraagt haar leden de politie te bellen als de twee mannen ergens opduiken.