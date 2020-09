Fransman voor rechter nadat hij met bulldozer op politie inrijdt: “Mijn cliënt was niet meer voor rede vatbaar” Christophe Maertens

21 september 2020

18u35 1 Heuvelland Na een nachtje lang ruzie maken met zijn partner sloegen bij Fransman M.D. de stoppen door. Toen de politie de man wou ondervragen, reed hij met een bulldozer op hen in. Hij verscheen nu voor de rechter in Ieper.

Op 22 september 2018 trok de politie van de zone Arro Ieper richting Clarebout Potatoes in Nieuwkerke om de 45-jarige M.D. uit het Franse Oudezele te ondervragen. De inspecteurs deden dat op vraag van de Franse gendarmerie nadat het wat uit de hand was gelopen tussen de man en zijn partner. M.D. was op het moment dat de combi de site opreed aan het werk met een bulldozer. Toen de inspecteurs de Fransman aanspraken, werd hij kwaad. Hij liet de laadbak van zijn bulldozer zakken tot op de grond en reed in op de politiemensen. Die konden zich, samen met de preventieadviseur van het bedrijf, in veiligheid brengen. M.D. deed dan maar nog eens zijn broek naar beneden. De man werd voor de feiten voor de rechter gebracht, waar hij een celstraf van 8 maanden met uitstel en een geldboete riskeert.

Agressieprobleem

Zijn raadsman ontkende de feiten niet, maar kaderde alles een beetje in de echtelijke ruzie die er die nacht was geweest. “Mijn cliënt was niet meer voor rede vatbaar”, aldus meester Patrick Geelhand de Merxem. “De politie was blijkbaar op zoek naar een wapen, maar dat was er niet.” De relatie houdt ondertussen nog altijd stand en de man ging op eigen initiatief in begeleiding voor zijn agressieprobleem. “We hebben contact gelegd met de politie om ons te excuseren, maar er kwam geen reactie.” Vonnis op 19 oktober.