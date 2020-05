Franse landbouwer rijdt berg aarde plat die grensovergang sluit Christophe Maertens

18u11 0 Heuvelland Een Franse landbouwer heeft in Dranouter de berg aarde platgereden die de grens blokkeerde. De man kan nu zijn koeien gemakkelijker naar een weide aan de andere kant van zijn boerderij brengen.

In Heuvelland werden op 18 maart enkele grensovergangen met Frankrijk die moeilijk te controleren zijn, fysiek afgesloten. Dat gebeurde in het kader van de coronamaatregelen. De grens werd dichtgemaakt met betonblokken of met aarde, zoals in de Kauwackerstraat in Dranouter. Daar werd de berg aarde afgelopen vrijdag platgereden door een Franse boer met een zijn tractor. Wellicht deed hij dat om zijn koeien gemakkelijker naar een weide aan zijn boerderij te brengen. Ook moest hij omrijden via het Franse Bailleul. Eerder werd de grens in de Zakstraat in Nieuwkerke weer opengemaakt door de burgemeester van Nieppe, omdat die nog geen toestemming had van zijn prefectuur om de grenzen af te sluiten. De gouverneur van West-Vlaanderen zou daarop overleg met zijn Franse collega hebben gepleegd. Grensovergangen die wel openblijven zijn die aan de Seule in Nieuwkerke, de Douanestraat in Loker en de Rodeberg in Westouter.