Franse bestuurder verliest controle over stuur en ramt geparkeerde auto’s



Alexander Haezebrouck Christophe Maertens

01 augustus 2020

17u12 0 Heuvelland Langs de Kemmelstraat in Kemmel ter hoogte van het voormalig betonbedrijf Goudezeune verloor een Franse bestuurder zaterdagnamiddag omstreeks 15.30 uur de controle over zijn auto. Hij knalde tegen vier geparkeerde auto’s. De bestuurder zelf raakte gelukkig slechts lichtgewond.

De 58-jarige Fransman reed in de richting van Ieper toen het plots mis ging. Hij verloor op een onduidelijke manier de controle over zijn stuur ter hoogte van het voormalig betonbedrijf Goudezeune. De man week van zijn rijbaan af en knalde tegen vier geparkeerde auto’s. De auto van de Fransman zelf was erg zwaar toegetakeld. De man zelf werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeval kon het verkeer en tijdlang maar moeilijk passeren ter hoogte van het ongeval.