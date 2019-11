Exclusief voor abonnees Francky en Valerie dopen restaurant Belvedere op Kemmelberg om tot ‘In de gouden jaren’: “Bruine kroeg met een vleugje Parijs” Christophe Maertens

06 november 2019

17u21 0 Heuvelland Het gekende restaurant Belvedere op de Kemmelberg heeft met Francky Callens (50) en Valerie Claeys (35) nieuwe uitbaters gevonden. Die geven het eethuis meteen een nieuwe naam: ‘In de gouden jaren’. “Onder andere om verwarring met de Belvedere op de Rodeberg te vermijden.”

“Het idee om een grillrestaurant uit te baten, leeft al lang bij mij”, zegt de nieuwe uitbater Francky Callens. “Samen met mijn vrouw Valerie ging ik begin dit jaar op zoek naar het ideale pand. De enige voorwaarde was dat het in Heuvelland moest zijn. Uiteindelijk kwamen we uit bij Belvedere op de Kemmelberg in Kemmel.”

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu