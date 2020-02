Festival Dranouter strikt Het Zesde Metaal en Bazart Christophe Maertens

18 februari 2020

08u11 2 Heuvelland Het Festival Dranouter heeft de eerste namen voor dit jaar bekendgemaakt. Onder andere Het Zesde Metaal en Bazart zullen er dit jaar op het podium staan.

“We starten met drie keer toptalent van eigen bodem”, zegt festivaldirecteur Bavo Vanden Broeck. “De Nederlandstalige band bij uitstek Bazart, de spitsvondige poëzie in het sappig West-Vlaamse van Het Zesde Metaal en de heerlijk rollende r van de Gentse/Brusselse rapper Froze. Natuurlijk staat er ook een flinke lading folk en rootsmuziek op de affiche. Op 7, 8 en 9 augustus zijn dat onder andere Talisk, JigJam en The East Pointers. Festival Dranouter mocht vorig jaar vijftigduizend festivalgangers ontvangen, met een zaterdag die al uitverkocht was in de voorverkoop. We hopen dit jaar minstens even goed te doen.”

Skepsels

Bazart bewijst met zijn tweede album geen eendagsvlieg te zijn en speelde de voorbije jaren voor uitverkochte zalen. Anno 2020 staat Bazart verder dan ooit met hun dromerige elektropopsongs. Het Zesde Metaal bracht onlangs zijn vijfde album uit. Met ‘Skepsels’ brengen Wannes en co hun meest volwassen plaat tot nu. Bij het nieuwe album hoort een nieuwe tournee, met stopplaats Festival Dranouter. Froze, of Fritz Tavernier, stond al in het voorprogramma van Wu Tang Clan en Jack Parrow. De jonge rapper begon zijn carrière onder het Gentse hiphopcollectief Rauw en Onbesproken en won zo verschillende wedstrijden: Jonge Wolven (2008), De Belofte 2010 en de award van meest veelzijdig artiest bij de Vlaamse Rap Awards.

Talisk is een van de populairste Schotse folkgroepen, terwijl JigJam een meervoudig bekroond kwartet uit het hart van Ierland is. “Dit is een Ierse band die de wereld net zo hard zal beïnvloeden als Clancy Brothers of U2 als ze maar een halve kans krijgen”, klinkt het bij Midwest Records. Met hun laatste album ‘Yours To Break’ verlichten The East Pointers het pad voor een nieuwe generatie muziekliefhebbers die niet om labels geeft. Met zang, viool, percussie, banjo, tenor, gitaar en toetsen brengen deze Canadese mannen moderne folk. Tickets meer info op www.festivaldranouter.be.