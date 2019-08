Festival Dranouter, na het feest de opkuis: “Kampeerders ruimen goed op, al blijft hier en daar wel wat afval achter” Christophe Maertens

05 augustus 2019

16u44 0 Heuvelland Het Festival Dranouter zit er voor de feestvierders op en ook de kampeerders trokken maandag terug naar huis. Waarna de opkuis kon beginnen. Nu rest de organisatie nog een weekje om alles op te ruimen en af te breken. Over de 45ste editie klinkt het zowel bij bezoekers als bij organisatoren eenzelfde geluid: “Het was super.”

De 45ste editie van Festival Dranouter is uitstekend verlopen, vindt organisator Bavo Vanden Broeck, die maandag zelf een handje toestak bij de opruimingswerken. “Het was mooi weer, er was veel volk... kortom, het was een supereditie.” In totaal kreeg het festival vijftigduizend bezoekers over de vloer. “Een uitverkochte zaterdag in voorverkoop, daar zijn we wel fier op. De vroegboekactie van december-januari verliep beter dan vorig jaar. Ook met de voorverkoop die volgde waren we tevreden. Dat gaf een boost: het vaste team en alle medewerkers zagen deze editie keihard zitten.”

Geen problemen

Bavo had graag ook wat optredens meegepikt, “maar dat is niet echt gelukt. Ik zie veel te weinig. Ik probeer veel korte fragmenten mee te nemen en luister links en rechts naar de vele commentaren van de bezoekers.”

De organisator spreekt van een rustig festival op alle fronten. Volgens Vanden Broeck had het Rode Kruis minder werk dan de vorige jaren. Ook volgens de politie, die op het terrein aanwezig was met een drugshond, waren er geen problemen waren. “We hebben kleine hoeveelheden softdrugs gevonden, maar daar bleef het bij. We hebben geen baldadigheden of diefstallen genoteerd. Een pluim voor de organisatie”, reageert commissaris Georges Aeck van de politiezone Arro Ieper.

Camping loopt leeg

Maandagvoormiddag vond de leegloop van de camping plaats. Heel wat jongeren sleurden moe, maar voldaan hun spullen naar de parking. Enkele leden van de KLJ in Poperinge spendeerden drie dagen op het festival. “Plezant, maar lastig”, lacht Sven Alleman (19). “Veel optredens hebben we niet gezien, maar de camping was in ieder geval in orde. We hebben een achtergelaten partytent meegenomen voor volgend jaar. Voor we vertrokken, hebben we onze plaats wel netjes achtergelaten.” Voor het groepje is Dranouter het enige festival dat ze aandoen. “De andere muziekfestivals zijn te ver en te duur, hoewel ook hier niet alles even goedkoop is. Maar voor een keer per jaar kan het wel.”

Vuilniszakken

Ludo Keirsebilck uit Ieper is al enkele jaren vrijwilliger op Dranouter. “Toen we nog op de andere locatie zaten, stond ik aan de ingang. Nu doe ik samen met enkele vrienden het terrein. We delen vuilniszakken uit aan de campingbezoekers. Dan krijgen die een ontbijt aan de uitgang. De meeste jongeren zijn wel moe, maar ze zijn allemaal goedgezind. Ze nemen veel afval mee, maar hier en daar blijft er wel wat liggen. Ik vind het dus goed dat we kunnen helpen. Het moet toch een beetje proper blijven en iemand moet het doen, hé.” Tegen de middag was de camping leeg, waarna een opruimploeg het terrein volledig kwam schoonmaken.

De 46ste editie van Festival Dranouter zal plaatsvinden op 7, 8 en 9 augustus 2020.