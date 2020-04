Festival Dranouter leent wasbakken uit aan scholen: “Deze zomer worden ze toch niet gebruikt, we kunnen ze evengoed elders inzetten”

Christophe Maertens

30 april 2020

17u15 0 Heuvelland Festival Dranouter gaat niet door deze zomer, maar het materiaal dat Dranoeter vzw heeft staan, zet de organisatie in voor andere doeleinden. Verschillende scholen contacteerden de vzw de voorbije dagen in hun zoektocht naar extra handwasfaciliteiten.

Dranoeter vzw, de organisatie achter onder meer het Festival Dranouter, kreeg de laatste dagen van verschillende scholen de vraag om wasbakken.“Wij hebben in ons magazijn een tiental exemplaren met meerdere kranen staan”, zegt directeur Bavo Vanden Broeck. “Die gebruiken we normaal elk jaar op onze verschillende campings. Komende zomer zullen die bakken werkloos zijn en ze kunnen dus evengoed op een andere plaats worden ingezet. We helpen graag enkele scholen uit de nood.” De festivalorganisatie biedt de wasbakken gratis aan en ze zullen onder meer worden gebruikt in Nieuwkerke, Watou en het VTI Brugge.

Stageproject

Donderdag kwam leerkracht Eric Sierens enkele bakken ophalen. “Ik heb al zo’n 15 jaar connecties met het festival”, zegt Sierens, leraar aan de richting Podiumtechnieken in het Brugse VTI. Daarnaast is de man actief in de cultuurwereld en onder andere medewerker van Theater aan Zee. “Het Festival Dranouter is normaal een stageproject voor onze leerlingen. Jaarlijks kunnen studenten van bij ons hier hun leerstof in de praktijk omzetten.” De jongeren bouwen onder meer podia en tenten op en sluiten elektriciteit aan. “Voor die gasten is meewerken aan een festival zoals Dranouter het hoogtepunt van het jaar. Het is voor onze studierichting dan ook een drama dat het dit muziekevenement dit jaar wegvalt, maar dat geldt ook andere organisaties waar we aan meewerken.”

Het is de bedoeling om een soort waseiland te maken, zodat in een keer 10 leerlingen op een veilige manier hun handen kunnen wassen. Als we ze niet meer nodig hebben, worden de bakken natuurlijk teruggebracht Leerkracht Eric Sierens

Waseiland

Met de scholen die opnieuw opstarten zijn scholen zich volop aan het organiseren om de scholieren in veilige omstandigheden te kunnen ontmoeten. “Een van de punten is het wassen van de handen”, aldus Sierens. “Als je alle leerlingen dat om de beurt laat doen, dan ben je wel een tijdje bezig. Daarom zochten we een andere oplossing. Ik wist dat er bij de organisatoren van Festival Dranouter grote wasbakken beschikbaar zijn. Ik klopte dan ook aan bij de organisatie en die zagen er geen graten in om hun materiaal uit te lenen. Het is de bedoeling om een soort waseiland te maken, zodat in een keer 10 leerlingen op een veilige manier hun handen kunnen wassen. Als we ze niet meer nodig hebben, worden de bakken natuurlijk teruggebracht. We zijn Dranouter dan ook dankbaar.”