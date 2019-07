Festival Dranouter kiest opnieuw voor mix van beleving en muziek: “Al 97% van de tickets voor zaterdag zijn verkocht” Christophe Maertens

29 juli 2019

18u26 0 Heuvelland Over enkele dagen begint in Heuvelland voor de 45ste keer het muziekfestival Dranouter. Het ziet er naar uit dat het evenement op zaterdag zal uitverkocht geraken, er zijn momenteel al ruim 97 procent van de tickets voor die dag de deur uit. “We blijven werken aan de beleving, daarom introduceren we vier nieuwe bars.”

Nog een paar keer slapen en het is zover, dan wordt naar jaarlijkse gewoonte het dorp Dranouter het mekka van muziek en sfeer. Donderdagavond schiet Festival Dranouter uit de startblokken om zondagavond met 20 jaar DJ Bob af te sluiten. Wie voor de zaterdag nog een ticket wil kopen, doet dat best onmiddellijk, want de kaarten zijn bijna allemaal de deur uit.

“De ticketverkoop liep vanaf het begin meteen goed”, zegt organisator Bavo Vanden Broeck. “In die mate zelfs dat we wellicht in de voorverkoop voor de zaterdag zullen uitverkopen.” Die voorverkoop loopt nog tot woensdagmiddag. “Zaterdag is traditioneel een topdag voor Festival Dranouter. Dat komt onder meer door de verkoop van onze tweedaagse tickets, vrijdag-zaterdag en zaterdag-zondag. Daarbij wordt de zaterdag overlapt, zodat het automatisch de drukste dag is. We merken echter wel dat de interesse voor al de dagen goed zit.”

Vier nieuwe bars

Het festival probeert elk jaar extra te investeren in beleving. Dit jaar zijn er vier nieuwe bars te vinden op en rond de weide. Zo opent voor het eerst een Guinness Corner, waar de bezoekers het beroemde donkere, Ierse gerstenat kunnen drinken. In Café Ginette is bio- en veganbier te koop en etablissement La Couronne bestaat uit delen van een oude carrousel en doet tegelijk denken aan een bruin café.

“We bestaan 45 jaar en daarom hebben we een aantal straattheatergezelschappen gevraagd om een productie te maken voor ons”, weet Bavo. “Zo zetten bijvoorbeeld Kartje Kilo, samen met enkele andere acteurs, een absurd verhaal neer rond de verkiezingen van de nieuwe voorzitter van het feestcomité van de Dikkebusstraat. Die verkiezingen vallen helaas samen met het festival, stel je voor. Heel het festival door is er een verkiezingsstrijd en op zondag is er de bal van de voorzitter.”

The Kooks

Op muzikaal vlak stelde de organisatie een mooie affiche samen. The Kooks, Tourist Lemc en Black Box Revelation zijn groepen om naar uit te kijken, maar ook Dead Man Ray en Joan as Police Woman zullen de auteur van dit artikel wel kunnen bekoren. Naast pop blijft Festival Dranouter oog hebben voor hun roots: folk en wereldmuziek.

“Waar ik naar uitkijk? Naar mijn vakantie vooral (lacht)”, zegt Bavo. “Neen, ik ben wel heel nieuwsgierig naar Labrassbanda.” Die groep staat zaterdag op het hoofdpodium en brengt een mix van folk, ska, punk, techno en reggae. “Ze brengen heel aanstekelijke nummers en ik hoop dat de groep het publiek zal kunnen bekoren.”

Meer info via www.festivaldranouter.be