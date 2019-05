Expo ‘Heuvelland om van te snoepen: 40 jaar Zoetemarkt’ in kerk van Kemmel Christophe Maertens

28 mei 2019

15u29 3 Heuvelland In de marge van de Zoetemarkt loopt in de Sint-Laurentiuskerk in Kemmel nog tot 3 november de tentoonstelling ‘Heuvelland om van te snoepen: 40 jaar Zoetemarkt’. Kinderen kunnen er vijf kilogram snoep winnen.

Stef Dehollander werkte de veertigste verjaardag van de Zoetemarkt uit tot een expo. “De tentoonstelling in de Sint-Laurentiuskerk in Kemmel vertelt het kleurrijke verhaal van veertig jaar Zoetemarkt”, legt Stef uit. “De Zoetemarkt is verbonden aan het eeuwenoude markt- en evenementenplein Dries. De tradities van taarten bakken of snoep bedelen, vertellen ons meer over de eeuwenoude cycli van seizoenen en over het leven en de feesten die ermee gepaard gaan. Ook bepaalde evenementen laten een snoepspoor na, denk maar aan de Borelle met zijn ‘patacons’. Uiteindelijk zien we een evolutie in het omgaan met zoetigheid: van basisvoedsel tot luxeproduct.”

In het eerste deel van de expo wordt de geschiedenis van de Zoetemarkt toegelicht, met infoborden, foto’s, attributen en een film. In het tweede deel wordt het taartenbakken en het maken van snoep toegelicht. Voor de kinderen is er een wedstrijd aan de tentoonstelling verbonden. “Wie de vijf verborgen muizen vindt, kan vijf kilogram snoep winnen”, besluit Stef. De expo loopt tot 3 november in de Sint-Laurentiuskerk in Kemmel, tijdens de openingsuren van de toeristische dienst.