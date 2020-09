Even paniek na rookontwikkeling bij restaurant La Bonne Planche Alexander Haezebrouck

26 september 2020

17u58 0 Heuvelland Langs de Poperingestraat in Westouter steeg zaterdagnamiddag plots rook uit vanuit restaurant La Bonne Planche. De brandweer snelde ter plaatse maar kon niet meteen een oorzaak vinden. “Ik merkte het zelf op toen ik arriveerde om alles klaar te zetten voor de avondservice”, vertelt de zaakvoerder.

“Toen ik arriveerde steeg er rook uit vanuit het dak naar buiten”, vertelt de zaakvoerder van La Bonne Planche / De Goe Planke langs de Poperingestraat in Westouter. “Ik heb niet getwijfeld en meteen de brandweer gebeld.” Zij kwamen in grote getale af en zochten tevergeefs naar de brandhaard. Die vonden ze niet. Ze zochten onder het dak door enkele dakpannen af te nemen en terug te leggen, maar een oorzaak werd niet meteen gevonden. “Ik denk niet dat het iets elektrisch geweest is, want alles lag af. Normaal kan ik vanavond wel open doen voor de klanten.” Vooral op de bovenverdieping van het restaurant is er rookschade. De benedenverdieping liep geen schade op.