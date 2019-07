Elke zondag muziek op terrassen in Heuvelland Christophe Maertens

10 juli 2019

16u39 0 Heuvelland De gemeente organiseert elke zondag van juli en augustus muziekoptredens op de Heuvellandse terrassen. De muziek begint vanaf 11 uur, met een glaasje en heel wat sfeer in een van de dorpskernen.

Het volgende concertje vindt zondag plaats in Dranouter-dorp. Op 21 juli is er dan een aperitiefconcert op het Planciusplein in Dranouter. Op 28 juli is het de beurt aan Loker. Op 11 augustus is het optreden in Westouter-dorp, op 18 augustus in Kemmel en op 25 augustus op de Rodeberg in Westouter.