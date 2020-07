Eindelijk weer kermis in Wijtschate Joyce Mesdag

12 juli 2020

18u59 0 Heuvelland De inwoners van Wijtschate hebben zich dit weekend kunnen uitleven op de dorpsfeesten. Er was onder meer ‘Wijtschate Zingt’, een meezingfeest waarbij de aanwezigen elk met hun eigen bubbel aan aparte tafels zaten, een openluchtfilm, een gezinswandeling, en… kermis.

“We hebben even moeten zoeken naar kramen die wilden langskomen”, zegt Koen Lahousse. “Voor kleine kramen is het immers nog wat afwegen: geven ze hun premie op om naar een evenement te komen waar ze niet zeker zijn van een goeie opbrengst? Maar het is gelukt, en we kunnen de mensen ook een kermis aanbieden.” En daar waren Lentl en Nell Brabant heel blij mee, die genoten van een ritje op de draaimolen. “Het is echt wel leuk om nog eens gewone dingen te kunnen doen, zoals naar de kermis gaan”, zegt papa Pieter Braband. “Drie maanden moest ons Kooigems gebakkraam op stal staan”, zegt Brigitte Vermassen uit Marke. “We zijn zo blij dat we terug aan de slag kunnen.”