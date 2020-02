Eindelijk subsidies voor werken aan Lijstermolen Christophe Maertens

26 februari 2020

07u57 0 Heuvelland De Lijstermolen op de Rodeberg wordt na 14 jaar eindelijk gerestaureerd. “Het was lang wachten op subsidies van de Vlaamse overheid, maar die zijn er nu uiteindelijk gekomen”, zegt schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen).

De houten molen op de Rodeberg werd gebouwd tussen 1801 en 1805. Hij stond aanvankelijk op de Lijsterhoek in Beernem, waar hij zijn naam aan te danken heeft. Hij bleef in werking tot 1947. In 1960 kocht de gemeente Westouter de staakmolen aan, waarna hij werd overgebracht naar de Rodeberg. Op 21 juli 1961 huldigde de gemeente de molen in, maar hij werd ooit actief in gebruik genomen. Tijdens een storm in 1990 raakte de molen beschadigd en de gemeente voerde toen in eigen beheer de meest noodzakelijke herstellingswerken uit. Sinds 2004 is het gebouw een beschermd monument. De omgeving werd als dorpsgezicht beschermd.

Molenstaak

“Het dossier rond de restauratie van de molen sleept nu al 14 jaar aan”, zegt schepen Wieland De Meyer. “Er werden talloze plannen en studies gemaakt, eerst over de molen, en dan later nog eens over de omgeving.” De gemeente kan nu met de restauratie van de molen en de omgeving beginnen omdat de Vlaamse overheid de subsidies uiteindelijk voorziet. De totale investering voor de restauratie wordt geraamd op 650.000 euro, waarvan van de molen zelf 80 procent en voor de omgeving 60 procent, telkens zonder BTW, gesubsidieerd wordt.