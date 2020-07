Eerste Kemmel Koerse laatste wielerwedstrijd met publiek: “We zijn euforisch, maar tegelijk somber”

Heuvelland

Nog eens met vrienden samenkomen, genieten van de koers, een fris pintje drinken en smullen van een braadworst. Lang geleden, voor velen. Het deed zondagnamiddag dan ook zo’n deugd op de nieuwe corona-proof georganiseerde Kemmel Koerse. Helaas meteen ook voor onbepaalde tijd de laatste wielerwedstrijd met publiek. Want de sportsector verscherpt de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Publiek is vanaf maandag 27 juli niet meer toegelaten. “Het gevoel is dubbel”, zegt bestuurslid Jesse Gesquière van Kemmel Koerse. “We zijn euforisch omdat de nieuwe Kemmel Koerse geslaagd is. Maar we zijn ook somber. Omdat we zien hoe de mensen hier naar snakken. De koers volgen, een volksfeestje houden. Dat kan alweer niet meer.”