Eerste festivaldag Dranouter: relatieve rust op de weide, felle ambiance aan de camping Christophe Maertens

02 augustus 2019

20u28 3 Heuvelland Dranouter heeft vrijdag de eerste échte festivaldag beleefd. Het muziekprogramma kende een relatief rustige start, maar aan de camping was er meteen geweldige ambiance, vooral bij het jongere publiek. De dag was meteen goed voor 14.500 festivalgangers.

Nadat donderdagavond enkele dj’s het 45ste Festival Dranouter op gang schoten, begon vrijdag de eerste echte festivaldag. Om 16 uur betrad Lenny & De Wespen in de Mainstage het podium. De tent was nu niet meteen nokvol, maar dat deerde niet echt. De sfeer was gemoedelijk en festivalgangers zaten op hun gemak te genieten, in een zeteltje en zelfs met een boekje.

Op het terrein zijn er heel wat nevenactiviteiten, zoals een barbier. “Ik ben twintig jaar kapper geweest voor Miss België en ik wou in mijn leven toch nog eens wat anders doen”, zegt kapper Brian van Mancave Barber Brian. “Mijn vrouw gaf me de raad een cursus barbier te volgen. Ik heb toen onmiddellijk beslist om een caravan te kopen en daarmee rond te trekken. Ik ben nu vijf maanden bezig en het is een succes.” Brian was al eerder te vinden op Festival aan Zee, dat door dezelfde organisatie als Festival Dranouter wordt georganiseerd. “Ik wist niet dat het hier zo groot zou zijn. Ik had wel wat schrik, omdat een standplaats toch niet zo goedkoop is, maar ik zie het wel zitten. Of ik tijd zal hebben om een optreden mee te pikken? Ik hoop van niet, want dat zou betekenen dat ik geen werk genoeg zou hebben.”

Iemand die in de barbierstoel heeft plaatsgenomen, is Eric Silverans (60) uit Vilvoorde. De man is in tegenstelling tot de kapper wel van plan om enkele optredens mee te pikken. “Ik zou graag The Kooks zien, en ook Jan De Wilde, want daartoe zullen we niet zoveel de kans meer krijgen. In de late namiddag zullen we ons gewoon in een stoeltje installeren en genieten van de onbekende groepjes.”

Lokale bieren proeven

Voor Eric en zijn vrouw is Festival Dranouter veel meer dan enkel concerten. “Dranouter is elk jaar meer en meer beleven”, klinkt het. “Je kan hier van alles doen. Je komt naar een groep of vijf kijken, maar je kan er ook lekker eten. Je wandelt wat in de buurt. Je proeft in de plaatselijke cafés de lokale bieren, je gaat de Franse grens eens over naar Bailleul. Het is gewoon een prachtig feest in een muzikaal dorp.”

Het is voor Eric ongeveer de 15de keer dat hij naar de Dranouter afzakt. “Vroeger deden we dat met de tent, dan met een oud kampeerwagentje, maar nu overnachten we in een B&B. De rug wil zo goed meer mee (lacht).”

Dat Eric bij de barbier zou belanden, had hij nu ook niet verwacht. “Ik ben een amateurtoneelspeler en voor een stuk moest ik mijn baard laten groeien. Ik liet hem dan maar staan. Het is de eerste keer dat ik er een serieuze mens aan laat knippen, normaal doe ik dat zelf.” Voor Eric is Festival Dranouter niet het enige muziekevenement dat hij bezoekt. “Ik ben vrijwilliger bij Brosella Folkfestival. Ook ga ik soms wel eens naar Werchter Classic, als er iemand interessant op de affiche staat. Daarnaast hou ik enorm veel van de AB, volgens mij de beste zaal ter wereld.”

Ambiance op camping

De relatieve rust op het festivalterrein bleek in niets te vergelijken met de ambiance op en voor de campingzone. Daar bracht een dj de nodige sfeer en meteen gingen heel wat jongeren uit bol. Mathijs Quartier, Joppe Dierick, Seel Vandenbogaerde en Tijs Vanwijnsberghe zijn een viertal uit Kuurne dat op de camping verblijft. “Ik ben heel blij dat ik hier opnieuw aanwezig ben met een mooie groep vrienden. Iedereen komt hier overeen, er hangt een volksgevoel en het is proper. Dranouter heeft niet de grootste namen, we moeten daar eerlijk zijn. Maar er wordt aan iedereen gedacht. Je komt hier veel mensen tegen, veel jeugdbewegingen. Iedereen hoort er gewoon bij.”

100 procent klimaatneutraal worden

Het viertal vindt het positief dat het festival inzet op duurzaamheid. “Er zijn heel veel vegetarische alternatieven, wat je weinig elders vindt", zegt Tijs Vanwijnsberghe, die biologie studeert. “Dat helpt al een beetje mee om de ecologische voetafdruk van het festival te verminderen.”

Het festival Dranouter heeft de doelstelling om 100 procent klimaatneutraal te worden. Zo wil het jaarlijks z’n CO2-uitstoot verminderen. “De resterende uitstoot zullen we compenseren met het aanplanten van bossen”, zegt organisator Bavo Vanden Brouck. “Dit jaar verzamelt de organisatie samen met een extern studiebureau zo veel mogelijk cijfermateriaal om de huidige uitstoot van drie dagen feesten exact in kaart te brengen. Op basis daarvan ontwikkelen we een plan vol verbeterpunten.”

Programma

De zaterdag van Festival Dranouter is de grote publiekstrekker. Er staan heel wat kinderactiviteiten op het programma, zoals de Brulrace in de Palace, beklimbare speeltuigen, knutselen met Tetra Town (De Voute), upcycling met Plastiek Boetiek bij de Palace. Daarnaast zijn er enkele topartiesten zoals de Britse singersongwriter Tom Odell (solo), SX, LaBrassBanda, Joan As Police Woman, Jan De Wilde en Geike. Tourist LeMC is de afsluiter op zaterdag.

Er zijn nog voor zaterdag en zondag tickets te verkrijgen via www.festivaldranouter.be en aan de festivalkassa’s. Festival Dranouter eindigt op zondag 4 augustus.