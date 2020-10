Eerste fase ‘Homeland of Cycling’: Heuvelland en Vlaamse Ardennen pakken uit met ‘Flandrien Challenge’-segmenten Christophe Maertens

06 oktober 2020

06u32 1 Heuvelland Om het Vlaamse wielererfgoed zichtbaar te maken voor binnen- en buitenlandse wielertoeristen kondigen Westtoer en Toerisme Oost-Vlaanderen de eerste fase aan van het project ‘Homeland of Cycling’. De meest beruchte hellingen en kasseistroken van de Vlaamse wielerklassiekers krijgen duidelijke markeringen op de baan en komen op Strava in een bucket-list terecht als ‘Flandrien Challenge’-segmenten.

“De ‘bergen’ en kasseistroken van de Vlaamse Ardennen en Heuvelland zijn niet alleen heilige grond voor Vlamingen, maar voor koersliefhebbers van over heel de wereld. De Ronde van Vlaanderen Cyclo voor wielertoeristen levert daar het beste bewijs voor,” zegt Oost-Vlaams gedeputeerde voor Toerisme en voorzitter van Toerisme Oost-Vlaanderen Leentje Grillaert. “De helft van de deelnemers komt namelijk uit het buitenland. En die groep levert de toeristische sector en de horeca heel wat inkomsten op.” Om het potentieel van het Vlaamse wielererfgoed meer zichtbaar te maken, lanceren Toerisme Oost-Vlaanderen en Westtoer met steun van Toerisme Vlaanderen daarom het Homeland of Cycling Project.

Strava

“Meer dan vijftig iconische hellingen en kasseistroken worden zogenaamde Flandrien Challenge segmenten op de populaire app Strava”, zegt West-Vlaams gedeputeerde voor Toerisme Sabien Lahaye-Battheu toe. “Wie met de Strava-app fietst en een Flandrien Challenge segment passeert, voegt dat toe aan zijn of haar palmares.” Om de segmenten zichtbaar te maken op de baan, werden start- en eindmarkeringen aangebracht. Intussen zijn meer dan vijftig segmenten aangeduid in Heuvelland en in de Vlaamse Ardennen.

Wielererfgoed

Met het Homeland of Cycling project willen Toerisme Oost-Vlaanderen en Westtoer een positieve bijdrage leveren aan het imago van Vlaanderen als een ‘bucket-list’ fietsbestemming. “Buitenlandse wielerliefhebbers kennen onze Vlaamse klassiekers vaak verbazend goed”, aldus gedeputeerde Grillaert nog. “En bijna allemaal fietsen ze met Strava. Door met Strava samen te werken, onze iconische hellingen en kasseistroken duidelijk te benoemen én details weer te geven over lengte en stijgingspercentage maken we ons wielererfgoed kenbaar en vooral herkenbaar, voor iedereen, wereldwijd.”