Een 100-jaar oude Wessenborn, elektronica en Saint-Patrick in Muziekcentrum Dranouter Christophe Maertens

19 februari 2020

15u04 0 Heuvelland Deze en volgende maand staan er enkele interessante artiesten op het podium van het Muziekcentrum Dranouter. Het gaat van nieuw lokaal talent tot een gitarist die nog meespeelde met Do Diddley. Daarnaast wordt in het Muziekcentrum een glas gedronken op Ierse opperheilige Saint-Patrick.

Nu vrijdag 22 februari is er het gratis foyerconcert met Maximus. Maximus is een singersongwriter op bas en contrabas. Yannick Uyttenhove speelde al bij Bloom, Racoon, Novastar en Trixie Whitley, maar bracht ook albums in eigen naam uit. “Maar liefst zes singles haalden de airplay op de radio”, aldus Bavo Vanden Broeck van het Muziekcentrum. “De muzikant nam deel aan de 2-jarige theatertournee met sportpresentator Karl Vannieuwkerke. Ondertussen werkte Yannick Uyttenhove, die afkomstig is van Ardooie, een reeks unieke soloconcerten af.”

Op zaterdag 7 maart is het de beurt aan lokaal talent uit de regio: Mirek Coutigny en Wolker. “Wolker is dit jaar onze officieuze artist in residence”, klinkt het. “Gert-Jan Loobuyck nam vanuit zijn slaapkamer in Zwevegem al twee straffe singels op. Sinds kort is Wolker een duo. In 2019 kwam drumster Femke Decoene erbij.”

Hawaïaanse akoestische slidegitaar

Ieperling Mirek Coutigny heeft net zijn plaat ‘The further we ventured’ uit. De voorbije jaren sleutelde de pianist/producer aan een eigen klankwereld met elektronische en akoestisch instrumenten. Hij improviseerde verder op schetsen die hij in de loop van de laatste 10 jaar bijeenschreef en hij herwerkte deze voor piano, strijkers, percussie en elektronische instrumenten. De vergelijking met Johann Johannsson of Jan Swerts is nooit ver weg. Live wordt Mirek bijgestaan door Jonathan Bonny (percussie) en Jolien Deley (cello).

Gitarist Martin Harley beklimt op zaterdag 13 maart het podium van het muziekcentrum. “Harley speelt op een 100-jaar oude Weissenborn, een Hawaïaanse akoestische slidegitaar. De muzikant speelde onder meer met Bo Diddley en Alanis Morrisette. Zijn muziek vertelt de verhalen van een muzikant die een groot deel van zijn leven onderweg heeft doorgebracht. De muzikant imponeert met zijn gitaarspel dat doet denken aan Ry Cooder en Taj Mahal. Wie van akoestische blues, americana en Britse folk houdt, mag dit concert niet missen”, weet de directeur.

Saint-Patrick

Op vrijdag 13 en zaterdag 14 maart viert het Muziekcentrum Saint-Patrick. In het eetcafé kan men dan terecht voor heel wat lekkere Ierse gerechten. Op muzikaal vlak wordt het een indrukwekkende tweedaagse: met Martin Harley en met de veteranen van Snakes in Exile op zaterdag. “Saint Patrick’s is razend populair, dus wacht niet te lang om een tafeltje te reserveren”, klinkt het nog.