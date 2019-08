Druivenpluk voor tweede jaar op rij uitzonderlijk vroeg van start op wijndomein Entre-Deux-Monts Christophe Maertens

29 augustus 2019

17u32 0 Heuvelland Op het wijndomein Entre-Deux-Monts in Westouter is het nu al oogsttijd. Donderdag werd begonnen met het plukken van de Siegerdruiven, twee weken eerder dan normaal. De oorzaak is het warme weer. “Het ziet ernaar uit dat het een goed wijnjaar wordt, maar de buit is nog niet volledig binnen.”

“Sinds de opstart van het wijnbouwbedrijf in 2004, is dit pas de tweede keer dat al in augustus wordt geplukt”, zegt zaakvoerder, Martin Bacquaert, bij de start van de druivenpluk. “Normaal is dit twee weken later. De oorzaak is het droog en warm weer van de laatste weken. We willen niet meer wachten, omdat bijvoorbeeld nat weer, maar ook wespen roet in het eten kunnen gooien.” Wespen zuigen graag suiker uit de druiven en dat leidt tot verlies. “De druiven zijn momenteel zoet en hebben een prima kwaliteit.”

De druif die momenteel wordt geplukt is de Seigerdruif. In totaal heeft het domein zes soorten druiven. “De druiven Chardonnay, Pinot Gris en Pinot Noir zullen in de tweede helft van september worden geoogst, gemiddeld gezien is dit pas begin oktober”, zegt Martin.

“Of 2019 een goed wijnjaar wordt voor ons? Kijk, we hebben alles om te slagen dit jaar. De druiven zijn gezond, zijn wat vroeger rijp dan andere jaren. Nu kunnen we nog profiteren van langere dagen, van meer zonlicht. Hoe minder regen en vochtigheid, hoe beter. Het ziet er goed uit, maar de buit is nog niet binnen.”

De klimaatopwarming zorgt voor een gunstiger wijnbouw in de regio. “In 2011 en 2012 hebben we nog wat mindere omstandigheden gehad, maar de laatste jaren zijn de druiven alsmaar vroeger rijp. Wel houden we er rekening mee dat de kans bestaat op een seizoen met heel veel regen. Dat hoort ook bij de klimaatsverandering. Het zal niet elk jaar goed zijn.”

Daniël Anthierens, een gepensioneerd leraar uit Poperinge, is er al tien jaar van de partij om druiven te plukken. “Ik ben begonnen toen Martin iemand zocht om wat toezicht te houden op jonge plukkers”, zegt de man. “Met mijn onderwijsachtergrond bleek ik daarvoor wel geschikt. Ik ben echter blijven komen.” De plukkers beginnen om 8 uur ’s morgens en werken tot rond 17 uur. Daarna gaan de druiven naar de druivenpers.

Het wijndomein Entre-Deux-Monts is ondertussen uitgegroeid tot 18 hectare en is gekend voor z’n witte en mousserende wijnen. “We produceren nu jaarlijks 110.000 flessen. Dat zijn 2.000 glazen per dag”, zegt Martin.

Wijnbouwer Martin Bacquaert ondervindt een sterk groeiende interesse in de Heuvellandse wijnen bij toeristen en restauranthouders. “Bij het binnenrijden in Heuvelland kan men er niet meer naast kijken: meer en meer wijngaarden, een grote wijnfles bij ieder wijndomein en op de ronde punten, verschillende uitgestippelde routes in en rond de wijngaarden. We zien dat er meer mensen naar Heuvelland voor de wijn. De wijngaarden zijn, naast het mooie zicht en de natuur, een aantrekkingspool geworden voor onze gemeente. De lokale horeca springt meer en meer op de kar door plaatselijke wijnen aan te bieden.” De wijnbouwers laten de toerist niet aan zijn lot over.

Een voorbeeld daarvan is de Walk & Talk route. De wandelroute gaat van wijnveld naar wijnveld. Op de route, die start aan Entre-Deux-Monts, zijn enkele infoborden te vinden en de wandelaars komt op hun pad verschillende horecazaken tegen waar ze de lokale wijnen kunnen proeven. Gezondheid!.