Dranouter Muziekcentrum heeft mooi programma de komende weken Christophe Maertens

28 mei 2019

Dranouter Muziekcentrum heeft een mooi programma voor de komende weken.

Op zaterdag 1 juni treedt Dom Flemon uit de Verenigde Staten op. “Flemon is meer dan een virtuoze multi-instrumentalist. Met zijn muziek toont hij aan dat niet alleen jazz en blues hun oorsprong vinden binnen de Afro-Amerikaanse gemeenschap in de States, maar dat ook ‘blanke’ stijlen, zoals country en bluegrass heel anders zouden klinken zonder de invloed van slaven en zwarte gemeenschappen”, zegt het Muziekcentrum.

Op zaterdag 8 juni stellen Leana & Hartwin hun nieuwe cd voor. Het repertoire bestaat grotendeels uit Estse liederen en instrumentale melodieën. Op vrijdag 14 juni komt het Belgische antwoord op The War On Drugs spelen: The Calicos. De band won Humo’s Rock Rally 2018 met hun indierock met americanatoetsen. Het zestal staat bekend om hun gelaagde en uitgebalanceerde liveset.

Tenslotte geeft op zaterdag 22 juni Bonfire Lakes het beste van zichzelf, in een gratis foyerconcert. Op maandag 3 juni lanceert Muziekcentrum Dranouter het programma van het najaar.