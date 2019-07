Dranouter Festival tegen 2024 klimaatneutraal: minder CO2 en meer veggiefood Christophe Maertens

03 juli 2019

09u15 3 Heuvelland Het Festival Dranouter wil binnen vijf jaar volledig klimaatneutraal zijn. De organisatie wil haar co2 uitstoot met de helft verminderen en meer veggie- en bioproducten aanbieden. Ook blijft Dranouter urine in drinkwater omtoveren. “Hoewel we ons al jaren inspannen om de ecologische voetafdruk zo beperkt mogelijk te houden, zette we nog enkele indrukwekkende stappen vooruit.”

Op 2,3 en 4 augustus vindt de 45ste editie van Festival Dranouter plaats. “We kijken echter al verder vooruit en scherpen voor de komende jaren onze klimaatambities aan”, zegt Bavo Vanden Broeck van het festival. “Tegen onze 50ste verjaardag, binnen vijf jaar, willen we een 100 procent klimaatneutraal festival zijn.”

Om dat doel te bereiken, zijn er twee grote luiken uitgetekend. In de eerste plaats streeft de organisatie ernaar om de CO2-uitstoot van het festival fel te verminderen. “En daarmee gaan we nu al van start. Voor, tijdens en na deze editie verzamelen verschillende partners zo veel mogelijk cijfermateriaal en kennis. Een extern studiebureau zal een gedetailleerde studie maken van de huidige uitstoot van het driedaags evenement. Zo komt niet enkele de uitstoot in beeld, maar krijgen we een zicht op waar die uitstoot vandaan komt. Daarna stellen we acties en verbeterpunten op. Tegen 2024 is het bedoeling om 50 procent minder CO2 uit te stoten. De rest van de uitstoot willen we compenseren met het aanplanten van bossen. Om dit in goede banen te leiden roepen we het bosfonds in het leven, een rekening waarop de organisatie een deel van de omzet stort. Dat budget wordt de komende jaren ingezet om compensatieprojecten te realiseren.”

Daarnaast zullen de partners van het festival binnen het project WAVE (Water Vision @ Festivals), net zoals in 2018, onderzoek voeren rond het waterverbruik van het evenement. Hoe kan het festival zuiniger omspringen met water? Hoe kan water gerecycleerd worden? Welke punten verbruiken het meeste water? “Dit jaar gaat WAVE voor een circulaire insteek”, aldus Bavo Vanden Broeck. “Een mobiel plantenveld filtert het douchewater op de Camping Zone, om dan ter plaatste wordt opgezuiverd tot drinkwater. Bij de toiletten aan de Palace tovert UGent urine om tot drinkwater enerzijds, en mestkorreltjes anderzijds. Die mestkorrels worden gebruikt om planten op het festivalterrein te bemesten. Snelle festivalgangers krijgen de kans om wat gerecupereerde meststoffen mee naar huis te nemen om de bloemen te bemesten.”

Het festival gaat dubbel zoveel veggie-, vegan- bioproducten aanbieden. “Dit jaar al spant de organisatie zich in om duurzame catering aan te bieden aan artiesten en medewerkers, maar er is ook een verhoogd aanbod voor het publiek.”

Voor dit alles ging de festivalorganisatie op zoek naar nieuwe partners. “In december 2018 lanceerde Festival Dranouter een opmerkelijke wedstrijd: NGO’s actief binnen de domeinen duurzaamheid en ecologie konden het hoofdpartnership van Festival Dranouter winnen. “We zien de tijd rijp om het bestaande hoofdpartnership een nieuwe invulling te geven”, lichtte Bavo Vanden Broeck, organisator van Festival Dranouter, toen toe. “Met deze oproep – noem het gerust een wedstrijd – geven we elke NGO de kans om een nieuwe duurzaamheidspartner te worden van Festival Dranouter 2019. Waar we anders een sponsor zich laten ‘inkopen’ in het festival bieden we nu gratis inhoudelijke partnerships aan met de bedoeling om elkaar te versterken.”

Uit alle kandidaturen werden begin februari twee organisaties geselecteerd: EVA vzw en BOS+. “Ze worden onder meer opgenomen in de communicatiecampagne van de organisatie, krijgen een fysieke stand op het terrein om hun activiteiten toe te lichten en we werken samen acties uit”, klinkt het.

EVA vzw is een organisatie die zich inzet voor een maximale productie en compensatie van plantaardige voeding, ter vervanging van dierlijke. Ze doen dat om bij te dragen tot een mens-, dier- en milieuvriendelijker samenleving. BOS+ wil in de eerste plaats bossen beschermen en het duurzaam beheer daarvan promoten. Daarnaast werkt de organisatie aan de aanleg en de inrichting van speelbossen.

Ondertussen lopen de voorbereidingen voor de komende festival editie volop. Op 2, 3 en 4 augustus staan onder meer op de affiche: The Kooks, Tom Odell, Black Box Revelation, Tourist LeMC, Novastar, Jasper Steverlinck, Zwangere Guy, Ibeyi, Joan As Police Woman en Ladysmith Black Mambazo. “We zetten alweer in op internationale headliners en de beste Belgische bands, aangevuld door de top binnen de roots scene en enkele onbekende parels”, zegt Bavo. “Dankzij deze succesvolle mix zakken elk jaar tienduizenden muziekliefhebbers af naar Dranouter voor een zalige muziekvakantie. Hoewel Festival Dranouter zich al jarenlang inspant om de ecologische voetafdruk zo beperkt mogelijk te houden, zet de organisatie nog enkele indrukwekkende stappen vooruit.” Meer info: www.dranouter.be