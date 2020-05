Dranoeter vzw werkt aan een coronaveilige drive-in beleving: “In de eerste plaats willen we cinema brengen, maar later ook concerten.” Christophe Maertens

05 mei 2020

18u23 14 Heuvelland De vzw Dranoeter, de organisatie achter onder meer het Festival Dranouter, gaat op zoek naar alternatieven nu alle massabijeenkomsten verboden zijn. Zolang de reguliere concert- en cultuurbeleving niet haalbaar is, wil de vzw uitpakken met een drive-in aanbod, zowel in de Westhoek als centraal in de provincie. Enkel een vergunning en duidelijkheid van de Nationale Veiligheidsraad staan de plannen in de weg.

“Mensen kijken reikhalzend uit naar veilige activiteiten om te beleven buiten de vier muren van hun kot”, zegt Bavo Vanden Broeck, directeur van Dranoeter vzw. “Een drive-in is een goeie optie. Het is een veilige uitstap die je in je eigen bubbel beleeft, zonder veel persoonlijk contact. Het zou mensen deugd doen om eens een avond buiten te kunnen gaan en iets te beleven in een ontspannen, positieve sfeer. Uiteraard willen we film aanbieden, maar we denken ook aan live concerten op termijn. Wij zien deze drive-in cinema als de ideale ontspanningsactiviteit in deze overgangsperiode, totdat iedereen weer op een normale manier een film kan bekijken in de cinema of een liveconcert kan meepikken in een club.”

Onlinereservatie

Momenteel is Dranoeter vzw volop bezig met de voorbereidingen van de drive-in. “We zijn volledige draaiboeken aan het uitschrijven waarbij we extra aandacht hebben voor veiligheidsprotocol en hygiëne”, weet de directeur. “De logistieke planning is klaar en we hebben contacten met diverse filmdistributeurs. Tickets zullen enkel door onlinereservatie te verkrijgen zijn, en we werken ook een drive-in catering idee uit om snacks en drankjes bij het publiek te krijgen. Allemaal met de nodige veiligheidsmaatregelen, welteverstaan.”

Ook de programmatie krijgt vorm. “We gaan voor een gevarieerd aanbod, zodat er voor zo veel mogelijk mensen iets leuks tussen zit: familiefilms, horror, Vlaamse toppers, blockbusters en arthouse. We houden het in de opstartfase bij films, maar als festivalorganisatie zou het super zijn mochten we ook drive-in concerten kunnen aanbieden of opnames van live concerten laten zien. Die piste zijn we eveneens aan het voorbereiden.”

Poperinge en Roeselare

Dranoeter VZW ziet deze vorm van ontspanning als een tussenfase. “We hopen dat vanaf een bepaald moment de reguliere concertbeleving weer zal opstarten. Zodra dit mag willen we, met de nodige afstandsbewaking en omkaderende voorzieningen, binnen het ‘nieuwe normaal’ concertbelevingen aanbieden. Zolang dat niet kan lijkt ‘drive in’ een ideale vorm”, klinkt het.

Dranoeter vzw is zich in eerste plaats aan het focussen op de Westhoek en is in gesprek over een locatie in Poperinge. Daarnaast zijn er gesprekken opgestart om ook in centraal in de provincie West-Vlaanderen in regio Roeselare een gelijkaardig concept uit te vouwen. Zodra de vergunningen federaal goedgekeurd worden, kan Dranoeter vzw officieel van start gaan met de drive-in cinema.



Intussen lanceerde Dranoeter vzw al de Facebookpagina’s ‘Drive-in Cinema Poperinge’ en ‘Drive-in Cinema Roeselare’. Daar houdt de vzw je op de hoogte over de mogelijke openingsdatum, de ticketverkoop en het filmaanbod. “Zodra we kunnen starten kondigen we daar alle info aan”, geeft de directeur nog mee.