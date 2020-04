Discussie over vergunning verharding Lokerdreef in Kemmel Christophe Maertens

17 april 2020

18u08 2 Heuvelland Er is onenigheid ontstaan over de verharding van de Lokerdreef in Kemmel. De vraag is of het om een aardepad of om een halfverhard pad gaat: voor het ene is een vergunning nodig bij werken, voor het andere niet.

De provincie West-Vlaanderen liet de bosdreef, die de uitkijktoren Belvédère met het Franse kerkhof verbindt, herstellen met steenslag. “Het pad was kapot en bij regenweer was er heel wat modder”, zegt gedeputeerde Jurgen Vanlergberghe. “Onze diensten hebben het pad weer in orde gebracht.” Aan een boom langs de dreef werd echter door de politie een stakingsbevel opgehangen. Er werd door iemand klacht neergelegd tegen de verharding van de Lokerdreef. “De vraag is of het hier gaat om een aardepad of een halfverhard pad. In het geval van een aardepad is er een vergunning nodig als er verharding op wordt gelegd, bij een halfverhard pad is dat het geval niet. Wij zijn van oordeel dat het om een halfverhard pad gaat. We gaan met alle betrokken partijen ter plaatse gaan, maar dat zal pas na de coronacrisis gebeuren.”