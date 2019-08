Directeur Kazerne Dossin geeft lezing

over radicalisering Christophe Maertens

09 augustus 2019

08u21 2 Heuvelland In de bib van Wijtschate geeft op donderdag 21 november Christophe Busch een lezing over radicalisering en polarisering. Busch is directeur van het museum Kazerne Dossin en licentiaat criminologie.

“Sociale media staan bol van de polariserende uitspraken, gevoed door angst, boosheid, onwetendheid of passie. Vluchtelingen, vrijheid van meningsuiting of de verkiezing van een nieuwe president: iedereen heeft er tegenwoordig wel een mening over. Soms leidt dit tot conflicten of zelfs sociale polarisatie”, klinkt het bij de bib. “In dat geval zien we de ander niet meer als een gesprekspartner, maar wel als een tegenstander. Een doorgedreven wij-zijdenken wordt gevaarlijk wanneer het maatschappelijk weefsel verder afbrokkelt en de samenleving in grote, tegengestelde groepen verdeelt. Deze versplintering dreigt af te glijden naar extremistisch geweld.” In de lezing zoekt Christophe Busch een verklaring voor zulke radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot massageweld, zowel in historische voorbeelden als in de actualiteit en in de dagelijkse leefwereld van jongeren op school, in de metro of het winkelcentrum. Graag vooraf inschrijven aan de balie, via 057/45.04.56 of via heuvelland.bibliotheek.be.