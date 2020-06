Deze zomer weerklinkt er dan toch muziek op Dranouter: geen Festival, maar wel Zomersessies met Brihang, Faces On TV, Geike, Portland en Froze Christophe Maertens

12 juni 2020

19u57 0 Heuvelland Deze zomer zal er dan toch muziek weerklinken in het dorpje Dranouter. Onder de naam Dranouter Zomersessies kunnen muziekliefhebbers op vrijdag, zaterdag en zondag een festivaldag meepikken op een coronaproof festivalterrein. “Per concert zijn er maar tweehonderd tickets beschikbaar, snel zijn is dus de boodschap.”

“Een zomer zonder festivals, zo zag het er even naar uit. Het coronavirus gooide roet in het eten en het verdict was hard: geen massa-evenementen tijdens de zomer van 2020”, zegt Bavo Vanden Broeck van het Festival Dranouter. “De Nationale Veiligheidsraad heeft op 3 juni echter beslist dat concerten mogelijk zijn vanaf 1 juli met een zittend publiek van maximaal tweehonderd mensen. Deze beslissing gaf ons de kans om een aangepast zomerprogramma op te stellen. De vraag naar kleinere concerten bij ons trouwe publiek was namelijk groot. Nu krijgen we gelukkig toch nog een zomer vol muziek. Daarnaast is deze concertreeks voor onze vzw een manier om het hoofd boven water te houden.”

Festivalgevoel

Onder de naam Dranouter Zomersessies zet organisator Dranoeter vzw in juli en augustus enkele concertdagen op poten. Op de line-up staan onder andere Brihang, Faces On TV, Portland, Geike en Froze. “De concerten staan gepland op vrijdag, zaterdag en zondag van juli en augustus op een coronaproof festivalterrein in Dranouter”, gaat Vanden Broeck verder. “Op het terrein zal een ruime shelter staan, waarin de optredens zullen plaatsvinden. Per dag staan er twee tot drie concerten gepland van Belgische topbands en folkbands. Op het festivalterrein zorgen we voor een gezellige aankleding en de nodige veiligheidsmaatregelen. Uiteraard voorzien we de mogelijkheid om een lekker drankje of snack te bestellen. Zo kun je toch een beetje dat heerlijke festivalgevoel ervaren.”

Maximumcapaciteit

Dranoeter vzw volgt alle voorzorgsmaatregelen nauwkeurig op. “Het publiek zal zittend en met de nodige tussenafstand de concerten kunnen volgen. De organisatie zet voldoende stewards in om de veiligheid te garanderen. Wie weet versoepelen de maatregelen nog en wordt de maximumcapaciteit nog verhoogd. We volgen alle beslissingen en communicatie nauwkeurig op.”

De concertreeks Dranouter Zomersessies start op zaterdag 4 juli met twee concerten. Die dag staan de West-Vlaamse woordenkunstenaar Brihang en de Gentse poëet en rapper Froze op het podium. 5 juli wordt een festivaldag voor gezinnen en kinderen met concerten van onder andere Kapitein Winokio.

Snel zijn is de boodschap

“Per concert zijn maar tweehonderd tickets beschikbaar. We raden onze bezoekers aan tickets per contactbubbel te bestellen. Dat maakt onze voorbereidingen makkelijker. Per bestelling kan je dus maximum tien tickets kopen. De ticketverkoop voor de concerten van Brihang en Froze en de concerten van Winokio is al gestart”, besluit Bavo. Tickets zijn te koop op www.festivaldranouter.be. “Maandag 15 juni volgt de aankondiging en de ticketverkoop van de rest van het zomerprogramma. Snel zijn is de boodschap.”