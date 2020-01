Derde Forum Archeologieprijs voor project ‘Dig Hill 80’ Christophe Maertens

29 januari 2020

09u55 2 Heuvelland Het project ‘Dig Hill 80’ in Wijtschate is verkozen als laureaat van de derde editie van de Forum Archeologieprijs. “Een mooie erkenning van wat we hebben verwezenlijkt.”

Het Forum Vlaamse Archeologie (FVA) heeft het project ‘Dig Hill 80’ in Wijtschate gekozen als laureaat voor de derde editie van de Forum Archeologieprijs. Het project werd gekozen uit verschillende inzendingen. ‘Dig Hill 80’ was een groot archeologisch onderzoek op een braakliggend terrein nabij de wijk De Kappellerie in Wijtschate. Het terrein herbergde een unieke WO I-site die binnen de bestaande archeologiewetgeving moeilijk op te graven was. Dankzij een crowdfundingsproject, die kon rekenen op heel wat buitenlandse hulp, kon de site worden onderzocht. De archeologen haalden meer dan 130 stoffelijke resten van gesneuvelde soldaten – waaronder Britten, Fransen, Duitsers en Zuid-Afrikanen - uit de grond, samen met zo’n 3.000 voorwerpen. “De vondsten overtroffen onze stoutste verwachtingen”, zei archeoloog Simon Verdegem na de opgravingen. De archeoloog was de initiatiefnemer van het project. Samen met professor Peter Doyle, Robin Schäfer en tientallen vrijwilligers legde hij vijfhonderd meter loopgraven bloot.

Multidisciplinaire aanpak

“De jury prijst de internationale samenwerking en multidisciplinaire aanpak van het project”, zegt de archeoloog. “Het is een mooie erkenning voor wat we hebben verwezenlijkt, met dank aan medebezielers Robin en Peter om samen hierin te geloven. Ook dank aan Ruben Willaert bvba voor de totale ondersteuning die noodzakelijk was om het project te kunnen opstarten en uit te voeren.”

Het Forum Vlaamse Archeologie is een onafhankelijke organisatie die de belangen van de Vlaamse archeologie behartigt. Behalve activiteiten die naar de sector zelf zijn gericht, besteedt het FVA aandacht aan de ontsluiting van archeologisch onderzoek in Vlaanderen naar het brede publiek toe, onder meer via het eigen tijdschrift Ex situ, de archeologiedagen en studiedagen.

Aalst en Haacht

“In 2014 reikte onze vereniging voor de allereerste maal de ‘Forum Archeologieprijs’ uit. Met deze prijs wil het FVA personen, verenigingen, instellingen, overheden of ondernemingen die archeologie op een positieve wijze onder de aandacht brengen, of die een belangrijke bijdrage voor de archeologie in Vlaanderen hebben geleverd, huldigen”, aldus voorzitter Maarten Berkers. “De laureaten van de eerste editie van de Archeologieprijs waren de Stad Aalst en Interparking die bij realisatie van een parking in Aalst kozen om de resultaten van het voorafgaand archeologisch onderzoek in de parking te integreren en zo aan een ruim publiek te presenteren.” In 2016 reikte het FVA de prijs voor een tweede keer uit en toen werd de gemeente Haacht laureaat met een project rond de kasteelsite van Roost.

De prijsuitreiking zal plaatsvinden op donderdag 13 februari in het Vleeshuis in Ieper. Onder meer Simon Verdegem en Piet Chielens van In Flanders Fields Museum zullen er een woordje plaatsen. Na de uitreiking van de prijs volgt een receptie.