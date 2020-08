De warmste vakantieplek van Vlaanderen, met acteur, regisseur en muzikant Frank Verdru (59): “Zachte recreatie is de toekomst van deze streek” Christophe Maertens

10 augustus 2020

15u57 0

Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is. Vandaag volgen we acteur, muzikant en theaterman Frank Verdru (59) uit Westouter. De man brengt ons naar de flanken van de Sulferberg in zijn dorp, waar een oase aan rust te vinden is. “Ik hoop dat het nu niet te bekend wordt (lacht)”

Terwijl we samen naar het favoriete plekje van Frank Verdru rijden, vraagt de oprichter van het theaterfestival Spots op West plots even halt te houden. Beneden in de vallei zijn we een hert staan. “Ik heb dit weekend ook al gezien, op de top de top van de berg.” Even verder, op de flanken van de Sulferberg, houden we halt en brengt Frank ons tot aan een groene ruimte met een prachtig zicht. In de verte zie je de Catsberg met de abdij en ook de kerk van Westouter is tussen de bomen waar te nemen. Er staan twee rustbanken met daarop een haiku van bergdichter Geert De Kockere. De banken zijn een deel van het zogenaamde Stiltepad dat door Westouter loopt. Ook in de buurt is de Tweebergenroute te vinden.

Opnieuw zien we een hert de vallei inlopen. “Onwaarschijnlijk toch? Ik heb hier al meer herten en reeën gezien dan in de Ardennen”, klinkt het. Frank Verdru is niet enkel gekend als oprichter van Spots op West, de man is ook acteur – speelde ooit een gastrol in FC De Kampioenen – regisseur en muzikant. Zo maakt hij deel uit van het muzikaal gezelschap Bloedend Hart. “Het is voor mij niet eenvoudig om het mooiste plekje van mijn dorp te kiezen”, zegt Frank. “Maar dit hier is toch ongelofelijk schoon. Ik sta altijd in bewondering voor de mensen die zo’n stukje natuur kunnen bewerkstelligen. Piet Hardeman bijvoorbeeld, om een naam te noemen, maar ook de mensen van Natuurpunt en van het Agentschap Natuur en Bos. Ik heb nogal een druk leven, maar ik kom hier wekelijks, samen met mijn vrouw Sofie. Zelfs in de winter is het de moeite om hier langs te komen.”

Een andere plaats die Frank wel eens aandoet op zijn wandelingen is de ‘Gedachtenistuin Vluchtelingen’, wat verder in de buurt. Die tuin werd een paar jaar geleden aangelegd als herinnering aan de vluchtelingen uit WO I en andere oorlogen. “Ik denk dat zo’n zaken het lang leven zijn voor deze streek, de zachte recreatie. Wandelen en fietsen. Ik hoop dat de beleidsmakers daarop in de toekomst blijven op inzetten.”

Ken jij ook nog een plekje in de buurt dat zeker het ontdekken waard is? Laat het ons weten via www.hln.be/challenges!