De natuur in coronatijden: boshyacinten beginnen te bloeien en dieren profiteren van de rust op straat Christophe Maertens

08 april 2020

18u46 0 Heuvelland De lente is in het land. Dat is niet alleen te merken aan het mooie weer, maar ook aan de boshyacinten die beginnen bloeien op de flanken van de Kemmelberg. Ondertussen komen dieren op straat nu ze niet, of althans veel minder, gehinderd worden door het verkeer.

Door de coronamaatregelen zullen weinig wandelaars kunnen genieten van de jaarlijkse paarse bloemenpracht op de flanken van de Kemmelberg. Vooral tussen Kemmel-dorp en de Commandobunker bloeien in de lente nogal wat paarse boshyacinten. Ook nu zal dat weer het geval zijn.

Een ander natuurfenomeen, dat dan wel uitzonderlijk is, is de grotere aanwezigheid van dieren in het straatbeeld. Zo merkte onze fotograaf al eerder een haan op die dacht heer en meester te zijn op de openbare weg, vandaag wou een fazant niet uit de weg gaan.