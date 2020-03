De gemeente Heuvelland schaft algemene gemeentebelasting 2020 af als steunmaatregelen in coronacrisis Christophe Maertens

24 maart 2020

15u20 0 Heuvelland De gemeente Heuvelland voerde al eerder steunmaatregelen om inwoners en ondernemers door deze zware periode te helpen. Het stadsbestuur beslist nu ook om voor 2020 geen algemene gemeentebelasting te innen.

“De corona-crisis heeft een ernstige impact op ons leven, dat voelt iedereen goed aan”, zegt schepen Wielend De Meyer. “Maar ook na deze crisis is het duidelijk dat de gevolgen nog een eind zullen wegen op de economie en onze inwoners.” De gemeente nam al de volgende maatregelen:

- Opschorting toeristentaks voor de periode dat deze crisis duurt

- Geen belasting op reclamedrukwerk in 2020 voor Heuvellandse ondernemers

- Verenigingen die activiteit verplaatsen, zullen zaal gratis kunnen gebruiken

- Promo voor horeca en winkels die thuislevering of afhaal organiseren

Sociale steunmaatregel

Het gemeentebestuur besliste om nog verder te gaan: als steun aan alle inwoners en onderneming werd beslist om in 2020 geen algemene gemeentebelastingen te innen. “Deze bedraagt normaal 40 euro voor een alleenstaande, en 60 euro voor een gezin of bedrijf”, aldus de schepen. “Normaal zouden de aanslagen in de komende maanden naar de inwoners gaan, terwijl het nu echt het moment niet is om taksen te innen. We hebben dan ook beslist om deze inning niet uit te stellen, maar om hem meteen te schrappen in 2020. Het schrappen van deze belasting is een heel eerlijke en sociale steunmaatregel, dit zal voor de laagste inkomens het grootste effect hebben.”

Werkloos

In het totaal bedraagt de belastingverlaging ongeveer 200.000 euro voor de inwoners. “Het is een fors bedrag, maar we vinden het belangrijk om ook als lokale overheid een krachtig signaal te geven naar onze inwoners”, aldus de schepen. “We staan klaar om onze mensen te helpen en te ondersteunen in deze tijden. We willen dat onze inwoners het vertrouwen in de economie behouden. Als iedere overheid zijn duit in het zakje doet, zal dit voor de heropleving van de economie een belangrijke steun zijn.”

“Daarnaast beseffen we echter dat mensen (tijdelijk) werkloos worden of bedrijven in moeilijkheden kunnen geraken door deze crisis. Voor deze mensen staan onze sociale diensten klaar om hen te helpen waar nodig”, zegt de schepen. “We doen een oproep om zeker contact op te nemen met onze diensten als je moeilijkheden ondervindt door de crisis, onze deur staat voor iedereen open! Ook hier zullen extra budgetten voorzien worden indien nodig. Samen geraken we hierdoor, maar nu nog even: #blijfinuwkot!”