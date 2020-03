Dankzij verkoop van Borellekoeken was er toch een klein stukje Borellefeesten Joyce Mesdag

22 maart 2020

15u18 0 Heuvelland De Borellefeesten in Dranouter waren dan wel afgelast, maar de verkoop van de Borellekoeken, die is wel doorgegaan.

In Dranouter stonden dit weekend de jaarlijkse Borellefeesten gepland, maar door de coronacrisis werden die afgelast. Bij dit lentefeest steken mensen stropoppen in brand om de lente te verwelkomen. De bijhorende kreet ‘Borelle, Borelle, steek vier in d’helle’ werd dit jaar overgeslagen, maar de bestelde koeken werden wel verkocht op het Planciusplein in Dranouter.

De organisatie riep op om een veilige afstand te houden, en na de aankoop meteen terig naar huis te keren, en die vraag werd gerespecteerd.