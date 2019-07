Creatief met afval van Festival Dranouter: Mestival verkoopt hebbedingetjes, gemaakt van gedumpte tenten en matrassen LBR DBEW

31 juli 2019

17u23 3 Heuvelland De 45ste editie van het muziekfestival Dranouter staat vlak voor de deur. Een opmerkelijk standje op het festivalterrein dit weekend is dat van ‘Mestival’. Bea Callemeyn en 36 vrijwilligers zijn creatief aan de slag gegaan met achtergelaten tenten en matrassen na de editie van vorig jaar en stellen dit jaar hun leuke hebbedingetjes voor. De opbrengst gaat naar het Bosfonds van het festival.

Bea Callemeyn uit Ieper riep vorig jaar Mestival in het leven. “Mijn man en ik waren vroeger medewerker op Festival Dranouter. Na het festival zagen we telkens veel spullen in de container vliegen. Nochtans zou een creatief persoon daar nog wel iets mee kunnen doen, dacht ik toen. Ik wilde zelf ook al een tijdje mijn schouders onder een project met meerdere mensen zetten dat ook echt iets voorstelde. Mensen bewust maken van ons milieu en duurzaamheid, daar krijg ik energie van.”

Gedumpt materiaal recycleren

Zo groeide het idee om het gedumpte materiaal een tweede leven te geven. Samen met enkele vrijwilligers verzamelde Bea vorig jaar na het festival allerlei recycleerbaar materiaal op de jongerencamping. “Kapot materiaal mochten de kampeerders binnenbrengen aan de ingang van de camping. We keken vooral uit naar textiel waar we iets mee konden doen. Sommige stukken hebben we maandag, tijdens de opkuis, nog zelf van het kampeerterrein geplukt. In totaal hadden we 25 tenten, 26 partytenten en 9 luchtmatrassen. Met de luchtmatrassen konden we jammer genoeg niet veel maken, maar de tenten hadden zeker potentieel. Een tent heeft een groot oppervlak aan textiel waarmee je makkelijk aan de slag kunt”, legt Bea uit.

Mode en Creatie

Met 36 vrijwilligers ging Bea vanaf maart aan de slag om tassen, regencapes, rugzakken, slabbetjes, schortjes, manbags, verkleedcapes voor kinderen en vlaggenlijnen te maken. “Met een rode cape ben je vlug een ridder en met een roze cape een prinses. Een simpele tent hadden we al snel omgevormd tot een cirkelvormige speelmat voor kinderen. We hebben nu 82 afgewerkte stukken.”

Bea ging ook aankloppen bij de afdeling Mode en Creatie van de H. Familie Ieper. “De leerkrachten gingen mee aan de slag, maar ook de leerlingen stikten leuke dingen in elkaar, zoals capes en toilettassen. Het is leuk om te zien dat mijn initiatief zo positief onthaald werd. Een andere school heeft me ook gecontacteerd dat ze met het idee aan de slag willen. Het is fijn om te zien dat ik mensen inspireer.”

Bosfonds

De afgewerkte stukken worden dit jaar op het festival, van vrijdag 2 augustus tot zondag 4 augustus, verkocht. “Voor vier tot acht euro kun je een stuk kopen. De opbrengst gaat naar het Bosfonds van Festival Dranouter. Dat is een interne rekening waarop de organisatie een deel van de omzet stort. Dat budget zal de komende jaren gebruikt worden om bomen aan te planten. Geen idee of mensen interesse zullen hebben in mijn stukken. Wie wil, kan ook een vrijwillige bijdrage leveren voor het Bosfonds.”

‘Live’ aan de slag

Bea’s creatieve actie kent dit jaar geen vervolg. “Het was altijd de bedoeling om dit maar eenmalig te doen. Ik wil de festivalgangers niet de indruk geven dat na hun bezoek aan de camping vrijwilligers hun materiaal wel zullen opruimen. Ik heb wel al een ideetje voor een nieuw project, maar dat zal pas voor volgende jaar zijn.”

Ook op Dranouter Festival zelf zullen vier naaisters ‘stikken in het afval’. Ter plaatse worden ook nog enkele leuke stukken gemaakt. Wie zelf aan de slag wil, moet zeker eens een kijkje nemen op www.blog.bernina.com. “Op de blog heb ik enkele patronen gezet van een handtas, rugzak, manbag, autobaan-speelmat en een vlaggenlijn.”